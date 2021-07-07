Самарские спортсмены поедут на Олимпиаду в Токио. За кого будем болеть?

Братья Бородачевы выступят в соревнованиях по фехтованию

В конце июля в Токио, Япония, стартует летняя Олимпиада. Туда поедут 14 спортсменов из Самарской области представляющих 10 видов спорта.

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Летние игры должны были пройти в прошлом году, однако, из-за пандемии их перенесли на год. Из-за действующих в Японии ограничений игры пройдут без иностранных болельщиков, да и местных жителей тоже будут пускать на трибуны не особо много.

Около телевизора же ограничений нет, поэтому самарцы смогут спокойно посмотреть Олимпиаду, тем более, что им будет, за кого поболеть. От Самарской области в Токио поедут 14 человек, представители десяти видов спорта.

От фехтования до BMX

Сразу четыре фехтовальщика из Самарской области будут представлять нашу страну в Токио.

Для Павла Сухова это будет третья Олимпиада

Павел Сухов, 33 года. Дважды уже выступал на Олимпиаде, в 2012-м и 2016-м годах. В этом году был третьим на чемпионате России в личном и командном зачетах. В Токио 25 июля сразится на личном турнире, 30 июля – в командном.

Виолетта Храпина готовится к Олимпиаде

Виолетта Храпина, 27 лет. В этом году была второй на чемпионате России в личном зачете. В Токио на свои поединки выйдет 24 июля (личный турнир) и 27 июля (командный турнир).

Братья Бородачевы, Кирилл и Антон (на главном фото), обоим 21 год. В этом году Кирилл стал лучшим на чемпионате России, Антон трижды брал призы на всероссийских соревнованиях. В Токио их ждет личный турнир 26 июля, а также командные соревнования 1 августа.

Дзюдоистка Дарья Межецкая нацелена на медали в Токио

Дарья Межецкая, 27 лет, дзюдо. Победительница II Европейских игр и чемпионата Европы 2019 года. В Токио выступает 26 июля в личном зачете, 31 июля – командный микс.

Александр Вязовкин представит регион в гребном спорте

Александр Вязовкин, 24 года, гребной спорт (академическая гребля, одиночка). Приглашение на Олимпиаду получил после второго места в европейской Олимпийской квалификационной регате в Италии. В Токио старты пройдут с 23 по 30 июля.

Александр Лифанов выступает в современном пятиборье

Александр Лифанов, 25 лет, современное пятиборье. Стал третьим в мужской эстафете чемпионата Европы, а до этого взял золото чемпионата мира. В Токио он будет вступать 5-7 августа.

Андрей Юдин выступит в прыжках на батуте

Андрей Юдин, 25 лет, прыжки на батуте. Участник Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016-м году. В этом году стал третьим на чемпионате Европы. В Токио выступит 31 июля.

Александр Кудашев поборется за медали в плавании

Александр Кудашев, 25 лет, плавание. В апреле этого года завоевал золото на дистанции 200 метров баттерфляем на чемпионате России и отобрался на Олимпиаду. В Токио будет выступать 26-28 июля.

Анна Чернышева демонстрирует серьезный настрой

Анна Чернышева, 19 лет, каратэ. Завоевала путевку на Олимпиаду в июне на олимпийском квалификационным турнире в Париже, выиграв бронзовую медаль. Поединки молодой спортсменки в Токио запланированы на 5 августа.

Впервые на Олимпиаде будет BMX-фристайл, где выступит Екатерина Круглова

Екатерина Круглова, 27 лет, велоспорт – BMX-фристайл. Спортсменка получила единственную квоту для женщин российской сборной в BMX-фристайле, этот вид спорта впервые будет представлен на Олимпиаде. Екатерина выступит 31 июля – 1 августа.

Дарья Касаткина, судя во всему, останется без Олимпиады

Дарья Касаткина, 24 года, теннис. Известная титулованная тольяттинская теннисистка, серебряный призер юношеских олимпийских игр, победительница турниров WTA, пока значится в списке спортсменов от Самарской области, однако, спортсменка отказалась от участия в Олимпиаде, сославшись на сложный график и эпидемиологическую обстановку.

Анастасия Лагина готова защищать ворота

Анастасия Лагина, 26 лет, вратарь, гандбол. Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года, в составе тольяттинской «Лады» стала также бронзовым призером чемпионата России 2021 года.

Ольга Фомина выступает за тольяттинскую "Ладу"

Ольга Фомина, 32 года, гандбол, правый крайний. Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года, в этом году также взяла бронзу чемпионата России вместе с тольяттинской «Ладой».

Гандбольная сборная будет играть в Токио с 25 июля по 8 августа.

Алексей Алексеев поведет российскую сборную к медалям

Главный тренер тольяттинской гандбольной «Лады» Алексей Алексеев будет возглавлять на Олимпиаде женскую сборную.