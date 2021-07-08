В Самаре вывели грецкие орехи, которые можно расколоть одним пальцем

Грецкий орех в Самаре будет особо хрупким Фото: Анар МОВСУМОВ

На берегах Волги будут расти грецкие орехи, которые можно будет расколоть без всяких молотков и дверей. Чтобы добраться до вкусного ядрышка, орех нужно будет только сжать в руке - не чудо ли? Столь чудесные открытия совершили самарские ученые, которые буквально на днях подали патент на два новых сорта грецких орехов. Как объясняют специалисты, им будут ни по чем резкие переходы от холодной зимы к жаркому лету, засуха, дефицит воды, заморозки. Это особенно ценно, ведь грецкий орех обычно растет в теплом климате, в южной части России, в теплых странах, а больших морозов обычно не выдерживает.

Таков урожай грецких орехов с одного дерева

- Созревание плодов происходит в сентябре, но иногда сдвигается на начало октября. Кроме того, самарские орехи легко раскалываются при несильном нажатии и их можно расколоть, буквально просто сжав в руке. Мы намерены запатентовать оба эти сорта, заявки на патенты уже поданы. Сорта получили названия "Самарец" и "Волжанин", - рассказал журналисту КП-Самара заместитель директора Ботанического сада, селекционер ореха грецкого Александр Помогайбин.

Вот так выглядит новый сорт "Волжанин"

А это фотографии "Самарца" Фото: Анар МОВСУМОВ

Селекционные работы с помощью простого опыления велись непосредственно в ботаническом саду, с помощью перекрестного опыления. Кстати, в Самаре грецкие орехи выращивают уже давно - с 30-х годов прошлого века. Конечно же, за ними всегда нужно было ухаживать совершенно особенным образом. А вот теперь с новыми сортами разведение грецкого ореха станет доступно любым дачникам.

Селекционер ореха грецкого Александр Помогайбин Фото: Анар МОВСУМОВ

- Орехи в Ботаническом саду нравятся всем - зверям, птицам, людям. Одна ворона за день может утащить с дерева до полусотни штук! Вороны умудряются даже раздолбить скорлупу, но, конечно, больше роняют и теряют. А еще белки прячут орехи, да и люди порой приходят в Ботанический сад с глубокими карманами, - шутит ученый.

Новые орехи должны расти и в Поволжье Фото: Анар МОВСУМОВ

Он также похвалился тем, что орехи новых сортов имеют приятный вкус, не горчат. И отметил, что надеется: вскоре ореховые рощи раскинутся по всему Среднему Поволжью.