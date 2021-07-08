Полицейский из Самары предложил коллеге руку и сердце прямо на совещании

Совещание в полиции закончилось трогательным моментом предложения руки и сердца. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Лейтенант полиции Екатерина Хватько даже не предполагала, чем для нее закончится обычное утреннее совещание. Когда все уже собирались разойтись по кабинетам, неожиданно взял слово сержант внутренней службы Вадим Ятайкин.

Он вышел к президиуму и обратился к своим коллегам, поздравив их с Днем семьи, любви и верности, а после обратился к своей любимой девушке - коллеге Екатерине.

- Сегодня такой замечательный праздник, хотелось бы сказать самой лучшей, прекрасной девушке на свете, как сильно я ее люблю! - сказал Юрий. Екатерина вышла к нему, Юрий галантно опустился на колено и сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Взволнованная девушка, вся в слезах от счастья, предложение приняла. Слезы с трудом сдерживали и другие дамы, которые находились в зале, счастливые за своих коллег.

Начальник Управления МВД Росси по Самаре Вадим Ятайкин поздравил счастливую пару и вручил им букет цветов.

- Товарищ полковник! Разрешите продолжать нести службу! - сказал Вадим и, получив разрешение от руководства, вместе с Екатериной покинул зал заседания.

Уже на улице, прямо у входа, пару ждали родные и близкие, которые поздравили их и тоже подарили цветы.

Лейтенант Хватько, казалось, не верила в реальность происходящего, уверяя, что вообще ни о чем не знала и не догадывалась - предложение и последовавшие за этим поздравления стали для девушки настоящим сюрпризом.

После всех торжеств и поздравлений Вадим и Екатерина вернулись к исполнению своих служебных обязанностей, но уже в совсем другом статусе на пути к счастливой семейной жизни.