«Из-за астмы сажусь на коня только в респираторе»: самарский пятиборец Александр Лифанов поедет защищать честь страны на Олимпиаде

На коня Александр садится только в респираторе. Фото: личный архив героя публикации

«Рабочий» день самарского пятиборца Александра Лифанова начинается в 9 утра. Сперва молодого человека ждет спортзал и три часа фехтования. После этого спортсмен на два отправляется в бассейн. Небольшой перерыв на отдых - и уже с четырех часов дня до вечера Александр упражняется в беге. После этого времени у молодого человека остается только на восстановительные процедуры и на сон. А наутро все повторяется заново, разве что вместо фехтования он едет в конюшни и тренируется в искусстве верховой езды, а в другие дни к тренировкам добавляется стрельба.

- График тренировок очень тяжелый, выматывающий, организм работает на пределе, - признается Александр. - Но по-другому нельзя. Ведь впереди Олимпиада, и главное для меня сейчас - достойно к ней подготовиться.

«Отдали в плавание из-за астмы»

Александру Лифанову 25 лет. Воспитанник самарской СДЮСШОР №5, многократный победитель и призер международных соревнований, в том числе чемпионатов Европы и мира, победитель юношеских олимпийских игр, он признается - в спорт его привел случай.

- 17 лет назад моя семья переехала в Самару с Севера. Одной из причин переезда стала астма, которая у меня там началась, - рассказывает Александр. - Родителям посоветовали отдать меня в бассейн - мол, плавание благотворно отразится на легких. Через пару лет плавания я вдруг понял, что это в моей школе это только одно из направлений в рамках секции пятиборья. И постепенно начал подключать другие виды спорта - бег, фехтование, стрельбу, верховую езду. И увлекся.

В стрельбе главное - психологический настрой. Фото: личный архив героя публикации

Александр отказался расставаться с полюбившимся спортом даже после того, как выяснилось - из-за астмы у него развилась аллергия на лошадей. И каждая тренировка по верховой езде заканчивалась новым приступом.

- Но мы нашли выход, на коне я езжу теперь только в респираторе, в защитной маске, - рассказывает Александр. - Я уже привык. Если хочешь тренироваться, занимаешься любимым делом, то найдешь выход из любой ситуации. Тем более сейчас, в пандемию коронавируса, масками никого не удивишь.

«Неудачи не мешают идти дальше»

Пятиборье - один из самых разноплановых видов спорта. Дисциплины, которые в него входят, требуют от спортсменов диаметрально противоположных качеств.

- Бег и плавание - это чисто «физические», цикличные виды спорта, где психологически от тебя немного зависит. Все довольно просто - паши и паши. А вот верховая езда, фехтование, стрельба - здесь больше психологии. Да, техника важна, но если ты не готов справляться с собой морально, выходишь и боишься, то у тебя ничего не получится, - говорит Александр. - Наверное, интереснее всего для меня фехтование - это единственный вид спорта в пятиборье, где ты встречаешься с соперником лицом к лицу. И тот, кто окажется более хладнокровным, собранным и умелым, тот и выиграет.

Фехтование удается Александру Лифанову особенно хорошо. Фото: личный архив героя публикации

- Фехтование - сильная сторона Саши, - считает личный тренер Александра, старший тренер СЮСШОР №5 по современному пятиборью Михаил Половинкин. - А вот со стрельбой иногда возникают сложности, но мы работаем в этом направлении.

Александр признается - когда после всех побед среди юношей и юниоров он перешел во взрослую категорию, то в первый год даже не смог выйти в финал чемпионата Европы и чемпионата мира.

- Это был единстве6ный момент, когда я решил, что у меня больше ничего не получится и решил уйти из спорта, - вспоминает Александр. - Тогда меня остановил тренер, и я ему за это очень благодарен. Да, бывают неудачи, но это не мешает тебе идти дальше.

«Нейтральный флаг - это не страшно»

Александр уверяет - для него важнее не медали, а результат.

- Бывает, что ты выиграл не из-за собственного хорошего результата, а потому что соперники себя плохо проявили. А бывает наоборот - все показали хорошие результаты, ты стал шестой, но это шестое место будет важнее, чем первое, полученное при слабых соперниках. Для меня важнее результат в каждом виде, - говорит спортсмен.

За три года, которые Александр выступает во взрослой категории, он успел получить несколько медалей чемпионата Европы, мира и международных состязаний военнослужащих.

Пятиборьем Александр увлекся с детства. Фото: личный архив героя публикации

- Моя главная мечта сейчас - медаль Олимпиады, - признается молодой человек. - Мне нравится стоять на пьедестале, слышать гимн, это придает мне сил. Хотя сейчас в мире в спорте сложилась такая ситуация, что российские спортсмены выступают под нейтральным флагом, это мне не мешает. Я все равно чувствую поддержку болельщиков, и мне приятно, когда я им дарю моменты радости. А нейтральный флаг - не страшно. Это уже не в первый раз, мы все прекрасно знаем, за какую страну мы выступаем, и все знают. Экипировка без надписи «Россия» ничего не значит. Я выхожу на соревнования за себя и свою страну.

ОФИЦИАЛЬНО

Сергей Кобылянский, и.о. министра спорта Самарской области

- От Самарской области на Олимпиаду в Токио поедут 13 спортсменов. Считаю, что шансы на победу в Олимпиаде есть у всех представителей Самарской области. Конечно, ждем медалей от наших фехтовальщиков, от Александра Лифанова, от гандболисток. Да, всем будет трудно, это Олимпиада, проиграл - вылетел. Но можно и пойти занять золотые позиции. От каждого ждем победы, у всех одинаковые шансы, все стартуют с одной линии. А со стороны региона всем спортсменам оказали и продолжаем оказывать максимальную поддержку - и участие в сборах, и медицинское, восстановительное сопровождение, и тренерский подбор.