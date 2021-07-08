Филиал Третьяковки в Самаре будет готов в сентябре

В Самаре продолжается реставрация здания Фабрики-кухни Фото: Вячеслав СОРОКИН

В Самаре продолжается реставрация здания Фабрики-кухни, где будет располагаться филиал Третьяковской галереи. Корреспондент «КП-Самара» побывал на месте и узнал, что там сейчас происходит.

Кухня станет музеем

По всему зданию идут работы, строителей можно обнаружить буквально в каждом помещении и это неудивительно - уже через пару месяцев должно состояться техническое открытие филиала, а работы еще предстоит много.

Здание кухни отлично подходит на роль музея Фото: Вячеслав СОРОКИН

Филиал Третьяковки будет располагаться в здании бывшей Фабрики-кухни, построенном в 1932 году по проекту архитектора Екатерины Максимовой и выполненном в виде серпа и молота.

Несмотря на то, что Фабрика-кухня - это, по сути, бывшая столовая, директор самарского филиала Михаил Савченко рассказал, что здание вполне функционально и для музея.

- Это одна из черт проекта Максимовой. Она органично вплела сюда функцию столовой. Это не просто здание в виде серпа и молота ради самой формы. Было классно придумано, что есть кухня, которая находится в центре, вот эти лучи, по которым происходит выдача блюд. И, как оказалось, эта структура очень подходит для работы музея, - сказал Савченко.

В здании есть четыре больших зала, которые независимо соединены между собой. И если один из залов будет закрыт из-за смены выставки, посетителей смогут пустить в обход по переходам.

Территорию вокруг наполнят новыми смыслами

Вокруг здания тоже вовсю идут ремонтные работы. В порядок приводят Сквер памяти борцам революции, а также обустраивают площадку, на которой будет находиться Сад баланса.

Территории вокруг Фабрики-кухни придадут новые смыслы Фото: Вячеслав СОРОКИН

По замыслу создателей, основная идея сада заключается в переосмыслении темы постиндустриального ландшафта. Там будет создан дождевой пруд, в который летом вода будет поступать с рельефа и дренажных систем здания филиала Третьяковки, а зимой - из водопровода. Вода в пруду будет очищаться с помощью специальных растений.

Техническое открытие за полгода до выставок

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн рассказал, что уже осенью этого года состоится техническое открытие здания. «Это означает, что мы завершим все реставрационные и ремонтные работы, чтобы дальше музейщики приступили к подготовке залов», - рассказал депутат.

В сентябре экспозиций не будет, первая же выставка состоится весной 2022 года. Как отметил Хинштейн, требуется время, чтобы подготовить помещения к выставочной деятельности после ремонта. «Обычно, с того момента, как уходят строители и проходит первая выставка проходит полгода», - уточнил депутат.

Хотя здание долгое время пребывало, фактически, в запустении, там частично сохранилось оформление. Например, оригинальные лестницы или полы с узорами.

- Кажется, что конструктивизм - это такой стиль, когда нет декора, все ровное, геометрическое, но разные детали и точность очень важны. Сохранился оригинальный пол с мозаикой - тут звезды, геометрические фигуры. Его восстановят, - сказал директор самарского филиала Михаил Савченко.