Самарских журналистов приглашают к участию в конкурсе «Самаранефтегаза»

Самаранефтегаз ведет свою историю с 1936 года. Фото АО «Самаранефтегаз»

Пиши и побеждай

Областной конкурс «Самаранефтегаз: на благо региона» ставит своей задачей поднять интерес СМИ к теме нефтедобычи, социально-экономического партнерства, экологии и инноваций компании.

- Подобное мероприятие проводится уже шестой раз, и в этом году оно приурочено к 85 летию АО «Самаранефтегаз». История нашего предприятия неотделима от истории становления нефтяного комплекса Самарской области, которая началась в далеком 36-м году - когда в Сызранском районе забил первый фонтан нефти. Прошедшие годы отмечены героическим трудом многих поколений самарских нефтяников, которые работали, не жалея себя, искали и находили нефть, разбуривали и обустраивали месторождения, - отметила начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью, внутренним коммуникациям и корпоративной культуре АО «Самаранефтегаз» - пресс-секретарь Наталья Сычева.

Главные цели проводимого конкурса обозначены предельно ясно. Это оценка творческого потенциала и профессионализма журналистов, мотивация масс-медиа на широкое освещение темы нефтедобычи, признание заслуг отдельных журналистов и СМИ, а также популяризация профессии нефтяника.

Награды лучшим

Для участия приглашаются все региональные средства массовой информации и журналисты. Но есть одно важное условие – конкурсные материалы не должны быть рекламными. Заявки на участие принимаются до 31 Октября включительно, а итоги будут подведены в конце года. К участию допускаются сюжеты и публикации в электронных и печатных изданиях, социальных сетях и материалы, вышедшие до 31 Октября в теле, радиоэфир.

Официальная церемония награждения победителей пройдет в декабре.

Награды будут присуждаться по основным критериям – количественному и качественному. Это значит, что учитывать будут не только количество опубликованных материалов, но и их наполнение. В контенте должны присутствовать цифры, факты, комментарии и самое главное идея, соответствующая номинации.

Заявки на участие нужно подать до 31 Октября на электронный адрес:

sng_pr@samng.rosneft.ru

КОНКРЕТНО

Лауреатов определят в пяти номинациях:

- «Самаранефтегаз – 85 лет». История компании и нефтедобычи в регионе.

- «Люди дела. Золотой стандарт». Материалы о бывших и нынешних сотрудниках компании и трудовых династиях.

- «Социальная ответственность бизнеса». Социально значимые проекты предприятия.

- «Инновации в бизнесе». Реализация новых технологий и решений в нефтедобычи.

- «Аналитика и информация». Интервью с экспертами по тематике конкурса.