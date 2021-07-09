Курс на неформальное общение: в Самаре открылся офис Сбера в новом формате

Никаких барьеров в общении. Фото: СберБанк

8 июля на улице Мичурина 52 в Самаре открылся первый офис Сбера нового формата в Поволжье. Здесь с порога всё настраивает на дружеское общение с сотрудниками. Одетые в джинсы и разноцветные поло, они не производят впечатление банковских клерков.

В центре просторного зала расположен кофепоинт, где можно взять чашечку горячего кофе, какао или чая на любой вкус и провести время ожидания своей услуги на мягком диване или в удобном кресле. Здесь же на стойке предлагается еще одна новая услуга – это заряженный, с комплектом проводов Powerbank в прокат. Становится понятно, что теперь в банк можно идти, чтобы просто насладиться вкусным кофе или зарядить свой мобильный телефон по пути куда-либо.

Но не будем забывать о главном. Новый офис открывает посетителям доступ ко всей экосистеме Сбера. Появилась отдельная площадка, где можно протестировать устройства от SberDevices, например, SberPortal и SberBox. Также здесь можно протестировать и подключить другие сервисы экосистемы, например, онлайн-кинотеатр Okkо или подписку СберПрайм +.

Привычные всем банкоматы сменили новые терминалы самообслуживания, внешне напоминающие смартфон, да и по функциональности ничем не отличающиеся от современных гаджетов. Провести любую операцию можно по биометрическим параметрам клиента Сбера. Чтобы снять деньги или оплатить что-то, больше не нужно ни пластика, ни телефона, достаточно коснуться на терминале поля «Перейти к биометрии» и устройство идентифицирует вас. Также в новых банкоматах Сбера можно сдать карту Сбера с истекшим сроком действия на переработку.

Не банкомат а настоящий гаджет. Фото: СберБанк

Управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин так прокомментировал нововведения:

– Сбер переосмыслил саму сущность банковского отделения. Мы расширяем границы и создаем совершенно другое представление о клиентском сервисе. Пространство офисов становится еще более открытым, трансформируемым и безбарьерным. Теперь это не просто место, куда приходят снять наличные, открыть вклад, получить консультацию или взять кредит, а комфортное пространство, в котором клиенты могут решить много своих вопросов за чашкой кофе.

В Сбере не обошли вниманием и самых маленьких посетителей. Для юных гостей выделена специальная игровая площадка, снабженная мультимедийным гаджетом – СберПорталом, и пока родители в дружеской обстановке общаются с сотрудниками офиса, детям точно будет чем заняться.

Рассказывать о новом офисе Сбера можно до бесконечности, но, наверное, лучше один раз увидеть и попробовать чем сто раз перечитать. Так что есть повод запланировать поход в Сбер в ближайшее время.