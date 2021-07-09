"Птеродактиль" и "крокодил": показываем, какие старые самолеты и вертолеты живут под Самарой

Эти самолеты служат сегодня учебным пособием Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Удивительное последнее пристанище представителей старой авиации находится под Самарой, около Смышляевки. Самарский университет каждый год, летом и зимой, проводит здесь практику со своими студентами. Журналистам «КП-Самара» устроили незабываемую экскурсию и познакомили с экспонатами поближе.

Среди экспонатов выделяется сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144. Самолет похож на огромного птеродактиля, он участвовал в свои годы на государственных испытаниях

Самолет похож на огромного птеродактиля, он участвовал в свои годы на государственных испытаниях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этот самолет достоин внимания, ему принадлежит 13 мировых рекордов, модель выполнила 50 полетов. Данная авиатехника была достижением при создании, она имела множество внешних различий со своими будущими моделями: видом и формой крыла, расположением двигателей и шасси, расстановкой компонентов фюзеляжа, расстановкой кресел экипажа, способом их катапультирования в случаи необходимости. На самолет был нанесен бортовой номер СССР-77108. В далеком 1975 году совершил первый полет, а теперь этот самолет является гордостью студентов. «Тушка-144 наш любимый самолет», - тепло отзываются о авиатехнике учащиеся.

Студенты здесь изучают теорию на практике Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На аэродроме живут отец ТУ-154 Б2 и его сын – ТУ 154м. На первый взгляд, мы можем подумать, что они одинаковые. Однако самолеты совсем разные, ТУ-154 Б2 первый раз отправился в небо в 1969 году, но на хранении с 1975. Он был первым из самолётов своего класса поднявшимся в воздух, у данного образцы первые два борта были разрушены на стадии испытаний. Самолет ТУ-154м выпущен в 1990 году. Всего было сделано 1026 машин. В феврале 2013 года самолет данного типа был снят с производства, авиакомпания "Utair" подарила его университету. Данная модель стала одной из самых опасных для перелетов, однако этот самолет оснащен удобными сидениями, он оборудован тремя туалетами и даже кухнями.

На таком самолете летали советские люди, перелет был комфортным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самолет ТУ-154м, участвовавший в испытании, подарила студентам самарского аэрокосмического университета крупная российская авиакомпания. Полет в Самаре был сложнее и опаснее. Перед экстремальным рейсом сделали математический расчет. К полету готовились полгода. Сложность перелёта была в том, что аэродром Смышляевка был закрыт еще в 2012 году, а длина его ВПП составляла 1200 м, это почти вдвое меньше минимально необходимой длины ВПП для нормальной эксплуатации Ту-154М.

На аэродроме помимо самолетов есть вертолеты.

Вертолет экспортировался во многие страны мира Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Модель МИ-24А прозвали «крокодил», выпуск состоялся в 1971-1973 годах. Стал первым советским и вторым в мире специализированным боевым вертолётом. Активно использовался в годы Афганской войны, в период боевых действий в Чечне. С самого начала войны Ми-24 считались лидерами, использовали их для разведки и прикрытия высадки на занимаемые аэродромы. Из-за климатических условий во время боевых действий в Афганистане для Ми-24 то время стало серьезным испытанием.

Этот яркий и необычный вертолет - Ми-2 и он выделяется многоцелевым пользованием. Он производился в 1965-1992 годах, а уже в 1967 году был представлен на авиакосмической выставке.

Вертолет получил международное кодовое слово «Хоплайт» от комитета НАТО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Модель успешно применялась как в гражданских, так и в военных целях, его часто использовали для обработки сельскохозяйственный полей. Вертолет удобен тем, что его можно использовать для разных целей, он очень удобный. Оказывается, эта модель уже с 1978 года принимал участие в международных чемпионатах по вертолетному спорту.

Ми-6 самый грузоподъемный вертолет, эксплуатировалась эта модель с 1964 года. Вертолет оснащен двумя турбовальными двигателями со свободной турбиной.

В 1995 году вертолет был списан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 1995 году вертолет был списан

На момент списания он имел самый большой итоговый налет среди Ми-6, примерно 21000 часов. В феврале 1982 вертолет при взлете попал в снежный вихрь. Экипаж допустил столкновение с деревьями вокруг площадки, после чего вертолет получил серьезные повреждения. В этот вертолет может уместиться два автомобиля, в 90-е года вандалы попытались испортить технику. Однако студенты отремонтировали и привели в исправность Ми-6.

Студенты-международники получают востребованную в их странах специальность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вертолеты Аэрофлота Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кстати, в планах - обустроить аэродром, чтобы сюда могли приходить и туристы, а не только студенты.