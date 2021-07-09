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Общество9 июля 2021 12:10

За кувшинками и счастьем: где найти лучшие места для активного отдыха на воде в Самаре

Рассказываем, как организовать семейный сплав, даже если в последний раз весло вы видели на уроке физкультуры в пятом классе
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Отличная возможность не спеша насладиться природой

Отличная возможность не спеша насладиться природой

В рамках очередного тура проекта «Поехали» от департамента туризма Самарской области журналисты и блогеры отправились в водный поход по Соку и Кондурче. Инструкторы станции туризма Gora поделились секретами успешного активного отдыха на воде и рассказали, кому подойдут такие сплавы и походы и нужно ли быть для этого очень спортивными.

Весло и человек – друзья навек

Для большинства жителей Самары водный отдых ассоциируется исключительно с Волгой и походом, например, на пляж. На крайний случай - с переправой за Волгу на «омике» или скоростном катере. Но гораздо веселее быть к воде намного ближе. Сплав на байдарках может стать прекрасным поводом провести целый день вместе с семьей, првоерить свою «команду» на слаженность и умение понимать друг друга. Тем более, как выяснилось, это совсем не сложно.

Наш путь к релаксу на воде начинается на правом берегу небольшой речки Кондурча, которая проходит по всей территории региона. Мы садимся в байдарки в Красноярском районе – предстоит проплыть шесть километров. Опытные инструкторы пожимают плечами: разминка перед завтраком, а нам страшно… Но недолго.

- На самом деле это отличная возможность лучше понять лруг друга. У нас была на сплаве семья, которая никак не могла начать двигаться, не могли синхронизироваться, услышать друг друга. Думали, что уже придется рассаживать. Но нет – через пару часов они вовсю пели песни и оказались самым дружным экипажем, - рассказывает руководитель станции туризма GoRa Алексей Врублевский. Он вместе с инструкторами усаживает всех гостей по байдаркам: в каждой по два человека, одному предстоит стать капитаном – то есть отвечать за повороты и маршрут, второму же нужно только одно – грести.

Можно просто сидеть и наслаждаться жизнью

Можно просто сидеть и наслаждаться жизнью

Сначала гребем, потом обедаем!

Получается сразу не у всех, но Кондурча такая мелкая, спокойная и красивая, что мы быстро расслабляемся и просто начинаем наслаждаться природой: ловить в объектив пролетающих мимо стрекоз, восторгаться желтыми кувшинками, прятаться в тени массивных деревьев, прислушиваться к птичьему гомону, в надежде вычленить отдельные голоса.

Но вот впереди первое приключение дня – настоящий естественный порожек, единственный в регионе. Конечно, он невысокий, но для новичков экстрима хватает. Все пре6одолевают естественную преграду без потерь и с огромным удовольствием – и вот первый привал и возможность искупаться в теплой приятной воде.

Охота на кувшинки идет полным ходом

Охота на кувшинки идет полным ходом

- С опытными инструкторами такие походы абсолютно безопасны, мы приглашаем и взрослых, и семьи с детьми. Таких впечатлений больше нигде не получить. А сколько фотографий останется для семейного архива! - делится Алексей Врублевский.

Кстати, можно не опасаться не рассчитать свои силы. Если вдруг туристы устанут, инструкторы придут на помощь и прицепят байдарку к своей, чтобы гости отдохнули. Но если честно, чтобы двигаться с нормальной скоростью не нужно делать почти ничего - просто расслабиться и получать удовольствие от солнца, свежего воздуха и окружающей красоты.

После долгой дороги всех походников ждет настоящий обед – вкусный плов и травяной чай на костре. Попасть в такое путешествие несложно: выбрать интересный маршрут можно на сайте GoRa. Стоимость начинается от 2200 рублей на человека.

Инструкторы подробно объяснят, что нужно делать

Инструкторы подробно объяснят, что нужно делать

Для тех, кому хочется простора, есть маршруты по Волге и Соку, причем не только на байдарках, но и на катамаранах, в том числе и под парусом. Яркие фотографии с такого путешествия точно украсят любые страницы в инстаграме.

Совместить байдарочный тур можно с конным походом. Это позволит еще ближе познакомиться с красотами области насладиться природными достопримечательностями. Можно быть уверенными, что в таком путешествии никто не устанет.

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