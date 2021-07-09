За кувшинками и счастьем: где найти лучшие места для активного отдыха на воде в Самаре

Отличная возможность не спеша насладиться природой

В рамках очередного тура проекта «Поехали» от департамента туризма Самарской области журналисты и блогеры отправились в водный поход по Соку и Кондурче. Инструкторы станции туризма Gora поделились секретами успешного активного отдыха на воде и рассказали, кому подойдут такие сплавы и походы и нужно ли быть для этого очень спортивными.

Весло и человек – друзья навек

Для большинства жителей Самары водный отдых ассоциируется исключительно с Волгой и походом, например, на пляж. На крайний случай - с переправой за Волгу на «омике» или скоростном катере. Но гораздо веселее быть к воде намного ближе. Сплав на байдарках может стать прекрасным поводом провести целый день вместе с семьей, првоерить свою «команду» на слаженность и умение понимать друг друга. Тем более, как выяснилось, это совсем не сложно.

Наш путь к релаксу на воде начинается на правом берегу небольшой речки Кондурча, которая проходит по всей территории региона. Мы садимся в байдарки в Красноярском районе – предстоит проплыть шесть километров. Опытные инструкторы пожимают плечами: разминка перед завтраком, а нам страшно… Но недолго.

- На самом деле это отличная возможность лучше понять лруг друга. У нас была на сплаве семья, которая никак не могла начать двигаться, не могли синхронизироваться, услышать друг друга. Думали, что уже придется рассаживать. Но нет – через пару часов они вовсю пели песни и оказались самым дружным экипажем, - рассказывает руководитель станции туризма GoRa Алексей Врублевский. Он вместе с инструкторами усаживает всех гостей по байдаркам: в каждой по два человека, одному предстоит стать капитаном – то есть отвечать за повороты и маршрут, второму же нужно только одно – грести.

Можно просто сидеть и наслаждаться жизнью

Сначала гребем, потом обедаем!

Получается сразу не у всех, но Кондурча такая мелкая, спокойная и красивая, что мы быстро расслабляемся и просто начинаем наслаждаться природой: ловить в объектив пролетающих мимо стрекоз, восторгаться желтыми кувшинками, прятаться в тени массивных деревьев, прислушиваться к птичьему гомону, в надежде вычленить отдельные голоса.

Но вот впереди первое приключение дня – настоящий естественный порожек, единственный в регионе. Конечно, он невысокий, но для новичков экстрима хватает. Все пре6одолевают естественную преграду без потерь и с огромным удовольствием – и вот первый привал и возможность искупаться в теплой приятной воде.

Охота на кувшинки идет полным ходом

- С опытными инструкторами такие походы абсолютно безопасны, мы приглашаем и взрослых, и семьи с детьми. Таких впечатлений больше нигде не получить. А сколько фотографий останется для семейного архива! - делится Алексей Врублевский.

Кстати, можно не опасаться не рассчитать свои силы. Если вдруг туристы устанут, инструкторы придут на помощь и прицепят байдарку к своей, чтобы гости отдохнули. Но если честно, чтобы двигаться с нормальной скоростью не нужно делать почти ничего - просто расслабиться и получать удовольствие от солнца, свежего воздуха и окружающей красоты.

После долгой дороги всех походников ждет настоящий обед – вкусный плов и травяной чай на костре. Попасть в такое путешествие несложно: выбрать интересный маршрут можно на сайте GoRa. Стоимость начинается от 2200 рублей на человека.

Инструкторы подробно объяснят, что нужно делать

Для тех, кому хочется простора, есть маршруты по Волге и Соку, причем не только на байдарках, но и на катамаранах, в том числе и под парусом. Яркие фотографии с такого путешествия точно украсят любые страницы в инстаграме.

Совместить байдарочный тур можно с конным походом. Это позволит еще ближе познакомиться с красотами области насладиться природными достопримечательностями. Можно быть уверенными, что в таком путешествии никто не устанет.