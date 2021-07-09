Как самарским красавицам вернуть своей груди форму и объем

Сохранить красоту помогут медики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После беременности и кормления младенца одно из главных женских украшений – грудь может потерять форму и объем. Как отмечают медики, происходит это из-за гормональных факторов и изменения объёма в период грудного вскармливания. Ситуация усугубляется после повторных родов и с возрастом.

- Состояние, при котором грудь теряет объем и форму, называется птозом или опущением груди. Для многих женщин крайне важно вернуть груди привлекательность и молодость, - отмечает пластический хирург ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Самара» Дмитрий Любашевский.

Часто дамы, желая вернуть груди былую упругость, активно применяют различные косметические средства, процедуры и прочие способы. Но, как правило, все усилия оказываются тщетны. При этом современная медицина давно уже научилась решать эти эстетические проблемы. Один из вариантов - подтяжка груди или мастопексия.

- Мастопексия давно применяется в мировой практике. Цель этой процедуры - возвратить женщинам былую привлекательность, уверенность в себе и возможность заново полюбить своё отражение в зеркале, - рассказывает Дмитрий Любашевский.

Как выбрать верный способ корректировки

Врачи выделяют три степени опущения груди. В зависимости от этого специалисты выбирает вариант корректировки.

- Определить степень опущения груди возможно самостоятельно. Если в подгрудную складку умещается 2 пальца это 1 степень, если 4 пальца - птоз 2 степени, если обвисающая грудь закрывает всю ладонь – это говорит о птозе 3 степени, - подробно объясняет пластический хирург.

Для исправления каждой степени птоза существует свой способ коррекции.

- При 1 степени применима периареолярная подтяжка груди. Это когда избыток растянутой кожи удаляется вокруг ареолы, одновременно корректируется размер и форма самой ареолы. Если у вас 2 степень птоза подойдёт вертикальная подтяжка, при этом также удаляется часть кожи вниз от ареолы. Если птоз 3 степени понадобится Т - образная или якорная подтяжка, при этом швы находятся еще вдоль подгрудной складки. Во время подтяжек груди проводятся также определенные манипуляции с тканью молочной железы, чтобы вернуть ей прежний объём. Периареолярная и вертикальная подтяжки могут проводиться под местной анестезией, якорную предпочтительно проводить под наркозом, - дополняет врач.

Реабилитация всего две неделе

Чтобы результат превзошел ожидания важно выбрать своего специалиста. В данном вопросе важны не только знания и опыт врача, но и наличие современной технике и качественные расходные материалы.

- Швы чаще всего накладываются рассасывающиеся, поэтому снимать их, как правило, не нужно. Реабилитационный период длится около 2 недель, в это время придется ограничить физические нагрузки. В течении месяца рекомендуется носить компрессионное белье. Начинать посещать спортзал и приступать к интенсивным физическим нагрузкам лучше не ранее чем через месяц.

Определить какой вид подтяжки нужен, поможет опытный специалист на консультации.

- Не откладывайте красоту на потом, сейчас в период отпусков, самый лучший период для пластических операций. У вас будет время комфортно провести реабилитационный период и восстановиться.

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ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Самара»

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