В Самаре полицейский помог довезти до больницы истекающего кровью мальчика

Антон Токарев помог ребенку

В Самарской области полицейский помог быстро довезти до больницы ребенка, истекавшего кровью в машине отца. В тот день инспектор ОГИБДД ОМВД РФ по Ставропольскому району дежурил на трассе Тольятти - Ташелка. В какой-то момент к нему подбежал взволнованный водитель: в его машине находился 11-летний сын, который, играя на даче, получил травму головы. Ребенок истекал кровью и постоянно терял сознание. Движение на трассе было достаточно интенсивным, с заторами. Поэтому полицейский принял решение сопровождать мужчину и его сына до больницы.

Антон Токарев включил проблесковые маячки на служебном авто и пригласил автомобилиста следовать за ним. Ребенка удалось быстро доставить в больницу, где ему оказали всю нужную помощь. Сам Антон даже не подумал, что совершил что-то особенное: он и сам отец 4-летней дочки и не мог даже подумать, что ребенка можно оставить в опасности.

- Любой участник дорожного движения должен оказывать помощь попавшим в трудные ситуации. Когда от твоих действий зависят жизнь и здоровье человека - медлить ни в коем случае нельзя! - сказал Антон Токарев.

Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает, он находится в детской больнице, мальчику сделали все необходимые операции. А его папа Алексей обратился с благодарностями к руководству своего спасителя и попросил обязательно отметить отзывчивого полицейского. Кстати, у Антона Токарева буквально на днях родился второй ребенок: 7 июля на свет появилась маленькая принцесса.