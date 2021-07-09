«КАМАЗы» с мусором едут постоянно»: за три года незаконная свалка на берегу реки в Самаре достигла пятиметровой высоты

Территория незаконной свалки в черте Самары - около 10 гектаров. Фото: скрин видео

Уже четвертый год в поселке Чкаловский в Кировском районе Самары активно работает нелегальная свалка. Горы мусора уже достигают пятиметровой высоты. Местные жители бьют тревогу и пишут во все инстанции, правоохранители возбудили уголовное дело, а суд обязал администрацию района ликвидировать скопления мусора. Но все бесполезно: до сих по каждый день на нелегальную свалку вереницей едут «КАМАЗы» и «Газели» с тоннами строительных и бытовых отходов, платят деньги неизвестным дельцам и вываливают мусор в непосредственной близости орт реки. А в воду близлежащих озер сливают содержимое автоцистерны с нефтепродуктами, отчего водоемы приобрели нездоровую окраску.

«Здесь были озера и овраг»

Первые признаки того, что рядом с поселком творится что-то неладное, местный житель Константин Звездин заметил еще в 2017 году.

- На место неподалеку от поселка, где раньше была пара небольших озер и овраг, начали машинами свозить землю. Через некоторое время туда же начали свозить строительные отходы, - рассказал Константин Звездин журналисту «КП-Самара». - К осени 2018 года на эту свалку уже везли спилы деревьев, каменную вату, стройматериалы. А в этом году я понял, что прямо рядом с нашим поселком выросла свалка, на которую везут и строительные, и бытовые отходы - все подряд.

Вот в такой палатке работники свалки собирали деньги с водителей грузовиков. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Как рассказывают местные жители, грузовики с мусором едут на свалку буквально вереницей. Процесс поставлен на поток.

- На въезде на место свалки стоит черная «Приора» и небольшая будка: деревянный каркас, обернутый пленкой. Там сидит парень в голубых шортах. Мы неоднократно снимали его на фото, - рассказала журналисту «КП-Самара» местная жительница Екатерина. - Подъезжает «КАМАЗ», водитель платит этому парню деньги, проезжает на свалку и разгружается. Никто ничего и никого не боится.

«Газель - 800 рублей, КАМАЗ - три тысячи»

Константин провел собственное небольшое расследование и выяснил, что услугами свалки часто пользуются коммерческие компании и частники, предлагающие услуги по вывозу строительных отходов на популярном сайте объявлений.

- Об этом мне на условиях анонимности рассказывали сами водители, - пояснил Константин.- Разгрузить «Газель» на незаконной свалке стоит от 800 рублей, «КАМАЗ» - от трех тысяч. Деньги принимаются как наличными, так и переводом на карту. Машины ездят постоянно, есть и те, кто пользуется услугами этой свалки все время. Работают и днем, и ночью.

У активистов есть немало фотографий нарушений. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Сейчас вместо озер и оврага рядом с поселком вырос целый незаконный полигон - высота горы мусора в разных местах достигает более пяти метров.

- Периодически сюда приезжают погрузчики, которые выравнивают мусорные навалы, - рассказал Константин.

А на берегах сохранившихся озер останавливаются неизвестные автоцистерны, которые сливают в воду нефтепродукты, из-за чего все берега уже черные. Так, например, такую цистерну запечатлел на видео с высоты самарский блогер Сергей Бобков.

«Мы все со всеми порешаем»

Константин - сам сотрудник МВД - не стал сидеть сложа руки и написал заявление в полицию и жалобу в районную администрацию. Чиновники отреагировали - въезды на незаконную свалку засыпали землей. Правда, этих мер хватило ненадолго.

- Уже через два дня проезды расчистили обратно, и все заработало по-старому, - рассказывает мужчина. - Я снова написал жалобу, проезды снова засыпали. На этот раз их расчистили обратно уже через три часа…

На видео видно, как автоцистерна сливает что-то прямо в озеро. Фото: скрин видео

Как рассказал Константин, поначалу работники свалки над ним лишь посмеивались, однако после того, как он написал заявление, стали угрожать.

- Мне говорили - «иди отсюда, а то мало ли что», мол, со всеми все порешаем, ты нам не помешаешь. Потом начались проблемы на работе - мне намекнули, что стоит держаться подальше от этой темы. Я написал заявление в полицию по факту угроз, однако в возбуждении дела было отказано. Потом приезжали какие-то люди, пытались на меня надавить. Я отказался, и тогда через два дня, в ночь с 28 на 29 июня у меня сожгли машину. Уголовное дело пока не возбудили, хотя есть результаты экспертизы МЧС, что это был поджог, - рассказал Константин.

Ущерб на четыре миллиарда

Несмотря на все это, активисты не оставили попыток бороться с незаконной свалкой. Ситуация получила огласку. На прошлой неделе на место в очередной раз выехали представители районной администрации, на это раз в сопровождении регоператора по обращению с ТКО ООО «Экостройресурс».

- Данная территория не числилась в реестре нелегальных свалок за 2018-2019 годы, - сообщается на сайте регоператора. - Свалка образовалась здесь задолго до 2019 года, и за это время разрослась до 10 гектаров. В основном здесь содержатся строительные и промышленные отходы, но есть шины, рельсы, лакокрасочные материалы, отходы благоустройства, спилы деревьев и другие отходы, не относящиеся к ТКО. Высота свалки — от трех до шести метров, общий объём строительных и промышленных отходов — до 500 тысяч тонн! По самым приблизительным оценкам ущерб причинён не менее чем на 4 млрд рублей. Мы направим запросы в надзорные органы.

Свалка занимает огромную территорию, а ее работники ничего и никого не боятся. Фото: скрин видео

Как пояснили представители регоператора, еще в 2019 году суд обязал районную администрацию ликвидировать несанкционированную свалку. Но выяснилось, что работы обойдутся в 98 млн рублей, а таких денег в бюджете нет.

«Возбудили уголовное дело»

В прокуратуре Самарской области журналисту «КП-Самара» пояснили, что в настоящее время возбуждено уголовное против неустановленных лиц по факту нарушения правил обращения с отходами.

- Сейчас это дело расследуется,- сообщили в прокуратуре. - Ранее уже предпринимались меры прокурорского реагирования - мы выходили в суд, и он обязал районную администрацию ликвидировать свалку. Администрация пыталась обжаловать это решение - вплоть до Верховного суда, однако безрезультатно, и в апреле было возбуждено исполнительное производство. Прокуратура осуществляет надзор за деятельностью судебных приставов по исполнению решения суда.

«Звонят, но не называют себя»

В ГУ МВД по Самарской области журналисту «КП-Самара» также сообщили, что по факту поступивших заявлений проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

- Сейчас указанное место в круглосуточном режиме патрулируют экипажи ДПС и ППС, кроме того, по сигналам от жителей тужа выезжают сотрудники дежурной части, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области. - Сообщения от жителей поступают постоянно, однако все они - анонимные.

В полиции призвали неравнодушных местных жителей, заметивших грузовики с мусором, не медлить и звонить по телефонам 112, 02 или (846) 278-22-22.

- Единственная просьба - представляться, называть свое имя и контактные данные, - попросили в ГУ МВД по Самарской области. - Ведь нам нужно будет потом опросить свидетелей. Даже если машина успеет уехать, но у нас будут свидетельские показания, фото, видео материалы, мы сможем наказать нарушителей.