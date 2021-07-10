Огонь прошел 35 гектар: в Тольятти тушат крупный лесной пожар

Крупный лесной пожар тушат в Тольятти. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

Крупный лесной пожар произошел в Тольятти в субботу, 10 июля. Как сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области, горит лес в Центральном районе города.

В 15:00 поступило сообщение о возгорании. На настоящий момент известно, что пройденная огнем площадь составляет 35 гектар, интенсивному распространению огня способствовал сильный ветер.

Создано четыре боевых участка, на месте работают 158 человек и 49 единиц техники. Для ликвидации огня привлечена авиация, в частности, вертолет Ми-8.

Для ликвидации пожара привлечена авиация. Фото - администрация Тольятти

Как сообщают в МЧС, угрозы распространения огня на населенные пункты нет. Однако, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, подготовлено 11 автобусов для эвакуации отдыхающих санатория «Лесной», где располагается 224 человека. Школы Центрального района подготовлены к приему жителей.

Глава Тольятти Николай Ренц, который присутствует на месте, рассказал, что ветер гонит огонь в сторону автозаводского района, силы передислоцируется. "Заказали авиационную технику для тушения пожара. Подразделения борются с огнем поистине героически", - сказал Ренц.

В настоящее время ликвидация пожара продолжается.