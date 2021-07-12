Свежие новости о «Крыльях Советов» на 12 июля 2021 года: поражение от «Урала» и новые трансферы

"Крылья Советов" объявили о подписании контракта с украинским полузащитником Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

«Крылья» возвращаются в Самару. Подготовка к сезону в РПЛ находится в финальной стадии, состав уже практически сформирован, осталось уладить некоторые детали. Рассказываем последние новости из жизни ФК «Крылья Советов» на 12 июля 2021 года.

Первый спарринг с «Уралом» прошел неудачно

«КС» вернулись со сборов в Сербии и уже 11 июля в Екатеринбурге сыграли первую из двух контрольных игр с «Уралом». Сильнее оказались хозяева. На мяч Цыпченко они ответили точными ударами Егорычева, Бикфалви и Панюкова.

В первом контрольном поединке с "Уралом" самарцы уступили Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Ответный поединок пройдет уже на берегах Волги. Игра на «Солидарность Арене» запланирована на 18 июля на 16:00. Как сообщала пресс-служба самарского клуба, спарринг пройдет в закрытом режиме. Сразу после него на стадионе должна пройти встреча болельщиков с командой. Формат и время этого мероприятия пока неизвестны, в «Крыльях» обещали указать подробности позже.

Новые лица

Еще на зарубежных сборах «Крылья Советов» объявили о подписании трехлетнего контракта с украинским полузащитником Дмитрием Иванисеней. Иванисеня перешел в «КС» из луганской «Зари», в составе которой он дважды становился бронзовым призером чемпионата. В минувшем сезоне УПЛ 27-летний футболист провел 21 матч, забил 5 мячей и отдал две голевые передачи. Дмитрий вызывали в сборную Украины. Ранее он выступал за «Динамо» из Тбилиси и становился вице-чемпионом Грузии. Иванисеня провел 14 игр в Лиге Европы, забил 1 гол и отметился результативной передачей. За «КС» Дмитрий будет выступать под номером 21.

Вполне вероятно, что состав зелено-бело-синих пополнит российский форвард Герман Онугха. Он также тренируется с коллективом Игоря Осинькина. Онугха во второй половине предыдущего сезона выступал за датский «Вайле» и забил 5 голов в 19 матчах. По информации СМИ, датчане выкупили нападающего у «Краснодара» за 600 тысяч евро. Сообщается, что «Вайле» отдаст Онугху в аренду «Крыльям Советов» с последующим правом выкупа.

Команда завершила сборы в Сербии Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Как заявил Осинькин, с Германом еще ведутся переговоры. Осталось урегулировать некоторые вопросы. Такая же ситуация и с вундеркиндом Сергеем Пиняевым из «Чертаново».

Атакующий игрок из Белоруссии Дмитрий Антилевский поработал с «КС» три дня и уехал на родину, где продолжается сезон. Интерес к нему, по словам главного тренера «Крыльев», остается.

Билеты уже в продаже

Новый сезон Тинькофф-РПЛ «Крылья Советов» начнут дома матчами с «Ахматом» и «Спартаком». Билеты на эти игры, которые пройдут 25 и 30 июля соответственно, уже в продаже.

Встреча с грозненцами на «Солидарность Арене» начнется в 18:30 по местному времени. С красно-белыми в 19:00. Стоимость билетов на «Ахмат» — от 400 рублей, на «Спартак» — от 500 рублей. Сейчас они реализуются в режиме онлайн, но с 14 июля их можно будет приобрести в кассах города и клубных магазинах.

В «Крыльях» поделились, что на арене планируют открыть сектор COVID-free, Доступ туда будет осуществляться при наличии сертификата о вакцинации. На участке будет ряд преимуществ: отдельный вход, отличное расположение и низкая цена. Продажа билетов на сектор С123 (COVID-free) будет осуществляться онлайн через сервис добровольной идентификации «Премьер Pass» с 15 июля. Стоимость билетов туда на 100 рублей ниже заявленной выше.