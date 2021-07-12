Опять под триста: что творит коронавирус в Самарской области на 12 июля 2021 года

Число новых больных снова растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Самарской области снова набирает обороты. Число новых заболевших растет, число желающих вакцинироваться – тоже. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 12 июля 2021 года.

Больше всего в Самаре

По данным регионального оперштаба число новых заболевших с подтвержденным диагнозом «коронавирус» в Самарской области за минувшие сутки увеличилось на 281 человека и достигло показателя в 69991 зараженного. Почти половину новых больных коронавирусом медики обнаружили в областной столице – в Самаре зафиксировано 118 новых заболевших. В Тольятти – горазд меньше, всего 37 человек. В Новокуйбышевске число заболевших с подтвержденным диагнозом «коронавирус» выросло на 33 человек, в Сызрани – на 17, в Отрадном – на 16.

Из сельских районов наибольший прирост заболевших COVID-19 за минувшие сутки зафиксирован в Пестравском районе – здесь обнаружили вспышку в 23 новых больных за сутки. В Большечерниговском районе шесть заболевших, в Сергиевском – пять, в Шенталинском – четыре. В остальных городах и сельских районов Самарской области число новых больных за сутки не превысило отметки в три человека.

В основном коронавирус находили у пациентов, которые обратились в больницы с ОРВИ или пневмонией. И только 13 человек обнаружили среди тех, кто не имел никаких признаков заболевания.

Привитым - бонусы

Не обошлось без новых жертв. За сутки коронавирус унес еще девять жизней самарцев – шести мужчин и трех женщин в возрасте от 60 до 85 лет. Почти все они имели сопутствующие хронические заболевания, однако у двух скончавшихся их не было.

В общей сложности с начала пандемии в Самарской области от коронавируса умерли 2398 человек.

В регионе продолжается масштабная вакцинация, привились уже более 555 тысяч жителей Самарской области. Для тех, кто привился, действует ряд бонусов. Например, проводится розыгрыш ценных призов на сайте «Самара, я привит». Тем, кто прививается в Самарском цирке, выдают билет на представление. А на стадионе "Солидарность Самара Арена" собираются открыть сектор COVID-free, пройти на который можно будет только при наличии сертификата о вакцинации.