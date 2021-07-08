В Самаре обсудили инновации в сфере вспомогательных репродуктивных технологий

Мероприятие объединило более 50 эмбриологов из 25 городов России и Казахстана

В начале июля в Самаре прошла ежегодная эмбриологическая конференция, посвящённая внедрению новых технологий в области ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий). Традиционно её организатором выступила кафедра репродуктивной медицины, клинической эмбриологии и генетики Самарского государственного медицинского университета. Мероприятие объединило более 50 эмбриологов из 25 городов России и Казахстана. На конференции своим опытом поделились высококлассные иностранные эксперты в области эмбриологии - Неджати Фындыклы (научный руководитель «Башейси Хелс Груп», Стамбул, Турция) и Ицыксон Павел Эдуардович (руководитель лаборатории искусственного оплодотворения, клиника «Асута Ришон», Ришон-ле-Цион, Израиль). Они присоединились дистанционно и рассказали о минимизации рисков в программах ЭКО и тонкости работы в эмбриологической лаборатории.

На конференции своим опытом поделились высококлассные иностранные эксперты в области эмбриологии

Как подчеркнул ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов во время открытия очной конференции, "умные" технологии, искусственный интеллект помогают эмбриологам не просто наблюдать за развитием, но и сделать правильный выбор компетентного эмбриона.

- Передовые эмбриологические технологии многократно снижают риск человеческого фактора в процедурах ЭКО, позволяют контролировать соблюдения протоколов лаборатории. Для врачей Клинико-лабораторной диагностики Самарский государственный медицинский университет аккредитовал данную конференцию в системе НМО, - подчеркнул Александр Колсанов.

О важности развития репродуктивных технологий участникам еще раз напомнил министр здравоохранения Самарской области, д.м.н., профессор Армен Бенян.

- Сегодня, когда мы ощущаем определенный демографический провал, репродуктивные технологии являются тем ресурсом, который позволяет улучшить демографическую ситуацию, - отметил министр. - Пока одна наша часть медицинского общества борется со смертностью, эмбриологи представляют ту часть, которая обеспечивает дальнейшую жизнь, работает на опережение.

Ежегодная конференция «Умные технологии эмбриологического этапа программ ВРТ»

Одной из тем, которую обсудили во время встречи, стало применении Time-lapse технологии. Это современная система инкубации, важная часть которой, процесс запечатления изображений и возможность наблюдать развитие эмбрионов, оплодотворенных в лаборатории ЭКО, с момента оплодотворения и до имплантации, без необходимости доставать их из инкубатора для проведения их осмотра.

- Внедрение Time-lapse технологии несет огромную пользу для пациентов, обеспечивая персонифицированный подход к пациенту, снижая риск многоплодной беременности и обеспечивая рождение здорового ребенка, - заявил завидущий кафедрой репродуктивной медицины, клинической эмбриологии и генетики, к.м.ню Марат Тугушев.

Как добавила профессор кафедры репродуктивной медицины, клинической эмбриологии и генетики ИПО ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, д.м.н., заведующая лабораторией ВРТ Клинического госпиталя ИДК Оксана Шурыгина, цель современного эмбриологического этапа программ ВРТ - культивирование эмбрионов высокого качества и перенос в полость матки одного эмбриона, имеющего наиболее высокие шансы на имплантацию.

- Технология Time-lapse - это цейтраферная киносъемка, т.е. разновидность покадровой замедленной съемки, когда интервалы между кадрами строго равны и задаются автоматически. Высокие технологии стали нашей реальностью. И в арсенале эмбриолога теперь есть искусственный интеллект, который позволяет стандартизировать условия культивирования и получать объективную информацию о развивающихся эмбрионах при отборе эмбриона, - разъяснила Оксана Шурыгина.

В ходе двухдневной конференции также были представлены доклады лекторов из Москвы, Екатеринбурга. Участники активно включились в научные дискуссии, прошли уникальный эмбриологический практикум по витрификации ооцитов и эмбрионов и заморозке единичных сперматозоидов, а также насладились традиционной прогулкой по Волге.

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