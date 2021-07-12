"Можно применить силу": рассказываем, как правильно спасать утопающих и как не утонуть самому

Оксана Рыкова поделилась секретами спасения утопающих Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В летнее время люди часто посещают пляжи, собираются на них с семьей или друзьями. Бывает, что компания выпивает во время отдыха, а потом случаются несчастные случаи. Некоторые родители разрешают своим маленьким детям заходить одним в воду, это также очень опасно. К сожалению, не все знают как вести себя на пляже, есть люди, которые купаются на незнакомой территории, что чревато последствиями. Спасатель бассейна «Плавательный» Оксана Рыкова поделилась рекомендациями с нашим корреспондентом. Инструктор по спорту рассказала, что делать, если утопающий топит вас, как вести себя на пляже и главные правила на воде.

Подплывать к тонущему лучше сзади Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что делать, если понимаешь, что начал тонуть?

- Если вы начинаете тонуть, главное, не паниковать. Нужно успокоиться, если вы умеете плавать, перевернитесь на спину. Вам надо расслабиться и реже дышать, вода сама вас вынесет к берегу. Звать на помощь нужно, но экономьте энергию, если вы понимаете, что вас никто не слышит, то лучше сберечь силы. Нужно расслабить свои мышцы, потому что если они будут напряжены вероятность утонуть больше.

Лучше всего быть максимально аккуратными на воде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как спасать утопающего, если он начинает вас топить?

Если вы спасаете утопающего, то старайтесь подплыть сзади, люди могут начинать паниковать и топить вас. В такой момент старайтесь разговаривать с ним, успокоить его, донесите мысль, что если он не успокоится, то вы утонете вместе. В таких случаях можно применить физическую силу, чтобы человек не сопротивлялся и не топил вас, иначе вы утонете вместе.

Как выбраться из воронки и трудных ситуаций на воде? Водоросли, шторм, обвал дна и т.д.

- Если вы попали в воронку, вы делаете глубокий вдох, опускаетесь как можно ниже и резкое движение в сторону. Только в таком случае вы сможете уйти от воронки. Если нога запуталась в водорослях, то не нужно нырять и распутывать ее, вы можете полностью запутаться в водорослях. Постарайтесь держаться на воде, не паниковать, нужно освободить ногу с помощью второй ноги. Если под вами обвалился берег, не паникуйте, нужно в лучшем случае оттолкнуться и выплыть, из ямы можно выплыть. Когда мне было 13 лет, я была уже спортсменкой по плаванию, на тот момент я была в летнем лагере на Жигулевском море. Пляж был оборудован, но если пройти чуть дальше, там были разного вида водоросли. Один мальчик резко пропал, мы это заметили и начали его искать. Мальчика нашли, он утонул из-за водорослей, мы оказывали ему помощь, но уже было поздно. В не оборудованных зонах очень опасно плавать, мы не можем знать чего ожидать от этого места. В подростковом возрасте моя подруга прыгнула с тарзанки в воду, оказалось, что она прыгнула в место, где была арматура и стекло. Ей наложили 72 шва на нос. Если на море начался шторм и вас уносит волной, нужно не паниковать. В такие моменты начинает сильно крутить, когда ты еще вроде бы на берегу, но все равно уносит с волной. Это отливы и приливы, в таких условиях лучше не купаться. Однако если вы попали в такую ситуацию нужно расслабиться, плыть не прямо, а наискосок. Если вы будете плыть прямо, то волна вас снова унесет обратно, а наискосок вы сможете выплыть.

Если человек уже потерял сознание, вытащить его даже легче Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что нельзя делать на пляже и во время купания?

- Когда вы находитесь на пляже нельзя употреблять алкоголь и идти потом в воду. Алкоголь и солнечная погода расширяют сосуды, потом вы идете в холодную воду, сосуды сужаются. Вы можете таким образом потерять сознание, люди не сразу могут заметить, что вы пропали. Никогда ни в коем случае не нужно топить друг друга, это может произойти во время игры. Человек может захлебнуться, даже если немного погрузился под воду, он делает вдох и вода попадает в легкие. Нужно адекватно вести себя на пляже, не надо шутить, будто вы тонете, потому что сначала вам поверят, а в нужный момент нет. Нельзя заплывать за буйки, если вы не умеете плавать, то заходите в воду максимум до уровня груди.

Тонущий может запаниковать, начать хватать вас за ноги и руки. И утянет на дно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Были ли у вас случаи, когда вы тонули и нужно было себя спасать самой?

Я занималась помимо плавания греблей на байдарках. На тот момент был февраль, на улице была отрицательная температура - 15 градусов. В воде температура +1 градус, мы все были одеты в теплые вещи. Всегда с нами ездил сопровождающий, на воду я вышла первой, ушла в конец водохранилища на байдарке, был плотный туман и в окрестностях никого не было. У меня под веслом выныривает утка, их было там очень много, весло ушло и байдарка перевернулась. У меня все свело судорогой, так как я перевернулась в воду с головой. Вспомнила технику, которой нас учили тренеры. Я перевернула лодку, заснула весло в неё и схватилась за саму байдарку. Сняла с себя всю шерстяную одежду, но все равно нужно было остаться в одежде, ведь нужно согреться. Я пыталась расслабить мышцы, потому что была сильная судорога. Схватилась рукой и ногой за лодку и доплыла до берега, лодку с веслом тоже вытащила. Отогревалась очень долго, тренеры были в шоке от того, что произошла такая ситуация. Главное, не паниковать, это меня спасло.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Алексей Логинов, начальник поисково-спасательного отряда г. Сызрань

В воду надо заходить плавно, аккуратно, спокойно, не плыть сразу на глубину. Глубина во многих водоёмах идёт со свалом, то есть резкая. Бывают такие случаи – трое поплыло до буёв, двое плавают хорошо, а один не очень. Двое доплыли до буёв, вернулись назад. Третий ни туда, ни сюда, поплыл к берегу, уже близко и можно бы встать – а под ногами дна нет. Он растерялся, глотнул воды, утонул. При том утонул не так, как в кино, с криками «Спасите! Помогите!», а просто плыл-плыл, решил попробовать ногами дно и ушёл под воду. Человек просто выдохся, даже пискнуть не успел, вода попала в рот и нос, он захлебнулся и утонул. Большинство утопленников мы достаём на глубине 2.5 – 3 метра, не далеко от берега.

Важно понимать, что после того, как человек ушёл под воду – чтобы вернуть его к жизни есть 5-6 минут. Если за это время его не достать и не откачать, то он умрёт, происходит отмирание клеток мозга и человек умирает сам по себе без кислорода, сердце не бьётся. Бывали случаи, что человека откачивали и после 10 минут, но человек оставался инвалидом, потому что пошли уже процессы в организме, которые не восстановимы. Отдых в любой момент может превратиться в трагедию. Поэтому нужно следить друг за другом, рассчитывать свои силы.

На берегу нужно резкими надавливаниями на грудную клетку помочь человеку избавиться от воды в легких Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как понять, что человек тонет?

Бывает два варианта. Первый – человек паникует, бьёт руками по воде, кричит. Причём так кричит, что вы поймёте в любом случае, что с ним что-то случилось. Бывает, что кричат в качестве шутки, но тут вы сразу поймёте, что это не шутки. По интонации, крикам, воплю. Другое дело, когда человек так же из последних сил пытается к берегу приплыть – тут надо смотреть конкретно

на него, следить за ним. Он будет медленно погружаться в воду. Он вроде как и плывёт, барахтается руками и ногами, но голова у него уже погружается. Он не плывёт головой вперёд, торчит только одно лицо. Это значит, что человек тонет. Он сам ещё не понимает, что тонет, но это уже так. Увидеть и определить такую голову сложно – что с берега, что с катера.