Непрерывные улучшения: новокуйбышевские нефтепереработчики рассказали, как экономят ресурсы и повышают производительность

Энергоемкое производство и сбережение ресурсов – один из принципов работы НК НПЗ

Бережем ресурсы

Один из главных принципов работы всех промышленных предприятий НК «Роснефть» - бережное отношение к ресурсам и постоянная забота о повышении энергоэффективности. В этом плане Новокуйбышевский НПЗ не исключение. Предприятие регулярно совершенствует производство и внедряет самые эффективные инновации. В этом направлении у завода богатый опыт, которым сотрудники с удовольствием поделились с будущими коллегами - студентами СамГТУ во время Молодежного Всероссийского производственного совещания. Встреча студентов с профессионалами прошла на онлайн-площадке благодаря ежегодному Всероссийскому фестивалю «Вместе ярче». Эта акция проходит в стране и регионе уже не первый год. Главная ее задача - привлечь внимание к вопросам бережного отношения к энергетическим и природным ресурсам, использованию современных эффективных технологий. Вот и в этот раз будущие нефтяники обсудили с заводчанами вопросы повышения операционной эффективности и природосбережения. Стоит отметить, что у молодежи было много интересных идей и свежий взгляд на вопросы. Опытных сотрудников это приятно удивило.

Как отметила заместитель генерального директора по персоналу и соцпрограммам АО «НК НПЗ» Елена Калманович, на Новокуйбышевском НПЗ всегда рады молодым и амбициозным специалистам, которые готовы предложить и реализовать смелые решения для усовершенствования технологического процесса.

- Энергосбережение на НК НПЗ - крупнейшем предприятии ТЭК Поволжья - играет важную роль. Сегодня на заводе решается задача улучшения технологического процесса: предприятие должно увеличивать глубину переработки одновременно со снижением потребляемой энергии, - рассказал студентам главный энергетик НК НПЗ Алексей Безняков - Благодаря реализации программы энергосбережения на нашем предприятии проводятся мероприятия по повышению эффективности использования электрической и тепловой энергии, а также котельно-печного топлива. На заводе внедряются автоматические системы управления, используется частотное регулирование, заменяется устаревшее оборудование, используется повторное применение ресурсов. Большое внимание уделяется энергетическому планированию и обучению заводских специалистов энергетическому менеджменту.

Перспективы для молодежи

В 2014 на Новокуйбышевском НПЗ создан отдел по повышению операционной эффективности (ПОЭ). При тесном сотрудничестве с подразделением главного энергетика специалисты работают в том числе над развитием и усовершенствованием теплоэнергетического комплекса, а также сокращением энергетических издержек. Только за 2020 год было реализовано около 20 значимых мероприятий с

общим экономическим эффектом 97 млн рублей. За все время работы - более 10 млрд рублей. Значительный вклад в это внесли молодые специалисты.

- Повышение операционной эффективности в АО «НК НПЗ» - это непрерывный процесс разработки, внедрения и мониторинга проектов, направленных на сокращение затрат и оптимизацию мощностей. ПОЭ на предприятии ведется по пяти разделам: энергоэффективность, операционная надежность, снижение уровня безвозвратных потерь нефти и нефтепродуктов, снижение затрат, оптимизация мощностей и увеличение отборов. Таким образом из года в год снижаются затраты на переработку одной тонны нефти, - рассказал начальник отдела повышения операционной эффективности Кирилл Зотов. - Внедрение рацпредложений по улучшению производства происходит при активном участии сотрудников АО «НК НПЗ».

Также во время встречи нефтяники рассказали молодежи о реализации на НК НПЗ мероприятий по улучшению экологической безопасности, постоянном развитии и внедрении новых технологий и подчеркнули, что для молодых и перспективных специалистов на предприятии открыты большие возможности для самореализации.