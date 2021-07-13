Партия «Новые люди» приняла участие в горном марафоне «Тип Тяв 2021»

Актив партии «Новые люди». Фото предоставлены партией «Новые люди»

В забеге участвовали около 15 человек. Среди них нет профессиональных спортсменов, но организаторы поблажек новичкам не сделали. Сложная трасса стала серьезным испытанием на выносливость и волю к победе.

Активистов партии не испугали ни жаркая погода, ни предупреждение организаторов —соревноваться придется наравне с подготовленными спортсменами. «Новым людям» выделили сложную дистанцию протяженностью почти 5 км с длительным подъемом в гору. Привлекла возможность пообщаться с единомышленниками, освоить новый вид спорта, пробежав по красивейшим предгорьям вершины Тип Тяв, и насладиться видами Волги с самой высокой точки Сокольих гор.

Актив партии «Новые люди». Фото предоставлены партией «Новые люди»

Состязаться ребятам предложили не с другими командами, а друг с другом. Хотя в итоге и опытным спортсменам они не уступили. Боролись не за ценные призы, а за идею. Было интересно попробовать свои силы и почувствовать настоящий командный дух. «Любой марафон — это испытание, попытка понять, на что ты способен, считает сторонник партии, кандидат в депутаты Государственной Думы Владимир Плякин.

— И мы справились, хотя было очень сложно. Казалось бы, всего 5 км, по прямой дороге пробежать их не составило бы труда. А вот в гору… 46 минут показались вечностью, пульс доходил до 200 ударов в минуту. Для себя я сделал вывод, что нужно уделять занятиям спортом больше времени. Но я все равно горжусь нашей командой. Мы доказали себе, что «Новые люди» не пасуют перед трудностями и умеют побеждать».

Актив партии «Новые люди». Фото предоставлены партией «Новые люди»

Для активистов партии эта гонка стала дебютом. Но, едва отдышавшись после финиша, секретарь регионального отделения «Новых людей» Роман Маркаров признался, что с радостью прошел бы дистанцию еще раз. «Развитие спорта, забота о здоровье основа партийной программы. Но невозможно призывать к этому других, лежа на диване. Мы сами должны быть достойным примером», отметил он. В партии планируют поддерживать подобные мероприятия и привлекать к участию в них не только профессиональных спортсменов, но и любителей.