Удобства во дворе и страх пожаров: как живут в домах под снос в историческом центре Самары

Только в Ленинском районе собираются снести более 350 домов Фото: Ольга НОВИКОВА

Тихая улочка, чуть покосившиеся одноэтажные деревянные домики. За глухими воротами, отделяющими внешний мир от пространства двора - укромный уголок с зелеными деревьями и цветниками, лавочками и видавшими виды дворовыми котами, кособокими сараями и деревянной будкой туалета. Удобства на улице - жесткая необходимость. Воды в этих построенных больше сотни лет назад домишках отродясь не бывало - и до сих пор нет. И в 21 веке, точно так же, как в веке 19-м, обитатели вынуждены зимой и летом ходить с ведрами за водой, бегать в туалет во двор и мыться в тазике. Это не деревня и не окраина - самое сердце исторического центра Самары. Сотни домов здесь сегодня доживают последние дни - масштабная программа расселения и сноса аварийного жилья стала для них приговором. И уже совсем скоро город навсегда утратит многие здания с резными окнами и крышами.

Главная цель волонтеров - проверить, действительно ли приговоренные к уничтожению здания находятся в непригодном для жизни состоянии Фото: Ольга НОВИКОВА

На прошлой неделе активисты «Том Сойер Феста» начали масштабную инвентаризацию домов старой Самары, которые должны быть снесены уже в этом году. Главная цель - проверить, действительно ли приговоренные к уничтожению здания находятся в непригодном для жизни состоянии, пообщаться с их обитателями, понять, хотят ли они покидать свое жилье и переезжать, или готовы бороться за спасение дома.

- В этом году мы взяли только Ленинский район - в списки переселения до 2024 года только по этому району попало больше 350 домов. В Самарском районе ситуация еще хуже, - рассказала журналисту «КП-Самара» координатор проекта «Том Сойер Фест» Анастасия Кнор. - Но даже 350 домов за пять лет - это будет огромная потеря для города. Стройность и атмосфера городских улиц будут разрушаться. Если мы поймем, что вот есть крепкий дом, который признали аварийным и хотят снести, а жители готовы за него бороться, то мы подключимся к решению проблемы. Наша вторая задача - отфотографировать все дома и собрать всю информацию о них от жителей. У нас есть договоренность с мэрией, что перед сносом мы сможем снять с этих зданий ценные элементы, которые сможем использовать для реставрации других зданий.

Журналист «КП-Самара» вместе с активистами «Том Сойер Феста» прогулялась по старому городу и пообщалась с обитателями аварийного жилья.

Людмила Федоровна ждет переселения с 1986 года Фото: Ольга НОВИКОВА

«Была бы вода…»

Первая точка нашего маршрута - дом по ул. Ленинской, 284. Со стороны улицы он выглядит довольно крепким, но со двора все далеко не так радужно. Покосившееся крыльцо, вот уже два года как полный туалет во дворе. Людмила Федоровна живет здесь с 1986 года, и все это время ждет переселения.

В 21 веке жители центра Самары до сих пор ходят в туалет на улице Фото: Ольга НОВИКОВА

- Дом 1883 года постройки, изначально здесь жил священник, а соседнее здание было молельной, но после революции все изменилось. Сейчас все такое ветхое, что страшно детей выпускать спускаться по такому крыльцу, страшно дома оставлять - а ну как потолок на голову свалится или пол в подвал провалится, - признается она. - Хотя была бы вода, не ходить бы в колонку каждый раз и не выливать помои на улицу - и осталась бы здесь, не люблю высотки. А так - к переезду готовы уже много лет как, хотя нас уже даже не спрашивают, куда именно мы бы хотели.

Жители уверяют, что столетний дом простоит еще полвека Фото: Ольга НОВИКОВА

«Еще 50 лет простоит»

Следующий адрес - ул.Ленинская, 276В, деревянное двухэтажное строение. Окна первого этажа намертво заколочены, но второй этаж щеголяет пластиковыми стеклопакетами и кондиционером. В глубине двора - увитый зеленью одноэтажный домик с прекрасной резьбой на окнах. По документам дом числится как частично расселенный, но по факту здесь продолжают жить прежние обитатели. Мол, получили новую квартиру в «Волгаре», но все никак не доделают ремонт. Да и жильцы двух приватизированных квартир все судятся с властями за размер компенсации.

Владимир Александрович не хочет уезжать из района, где прожил всю жизнь Фото: Ольга НОВИКОВА

- Дом 1911 года постройки, туалет и душ на улице, но меня все устраивает, моя семья здесь с послевоенного времени живет, привыкли уже, - признается Владимир Александрович. - В «Волгарь» уезжать не хочу - здесь все свое, родное, с соседями уже как одна семья, транспорт и вся инфраструктура рядом. Дом крепкий, ему 110 лет, но потолки не текут, лестницы целы, зимой тепло - еще лет 50 простоит как минимум!

Владимир Александрович признается - из всей семьи переехать в новый район хочет только внучка Настенька: девочка мечтает жить в благоустроенной квартире.

В глубине двора - увитый зеленью домик с резными окнами Фото: Ольга НОВИКОВА

Печка, лепнина и крыльцо

Ул. Ленинская 272, полуразвалившееся двухэтажное деревянное здание. Поначалу кажется, что дом жилой, но зайдя во двор понимаем, что это не так - здание давно покинуто жильцами. Можно пройти внутрь - некоторые двери открыты. Правда, приходится быть осторожнее - в дыры в полу вполне можно провалиться. Но посмотреть есть на что - в доме сохранилась старая печка, лепнина на потолке и резное крылечко.

Дом на ул. Ленинской, 272 уже давно расселен Фото: Ольга НОВИКОВА

Следующие адреса - через дорогу, ул.Ленинская, 265 и 267. Разница разительная - от 267-го дома остались лишь обгоревшие развалины, одно из строений дома №265 тоже давно развалилось и аккуратно завешено баннером. Зато два остальных домика под этим адресом - в прекрасном состоянии, отремонтированные и ухоженные.

- У нас дома в частной собственности, под снос это, наверное, про четвертую квартиру, это отдельная литера, там давно никто уже не живет, - говори т местная жительница Ольга. - Дому больше ста лет, но если бы воду подвели и не жгли бы нас, то можно было бы жить. Переезжать в другой район не хочу, но если придут отселять - поедем. Иначе сожгут - соседей вот подожгли, и наш дом пострадал, крыша сгорела, пришлось перекладывать.

Хозяева поддерживают столетний дом в порядке, но здание все равно пострадало во время пожара Фото: Ольга НОВИКОВА

Два дома по улице Пушкина 234 и 236 поражают воображение изумительной деревянной резьбой. На втором этаже отчетливо видна дверь «в никуда» - наметанный глаз эксперта сразу определяет: раньше здесь был балкончик. Жилые дома или нет - непонятно, на стук никто не отвечает. Соседи противоречат друг другу - одни говорят, что здесь давно никто не живет, другие уверяют, что жильцы есть, просто отлучились.

На предназначенном под снос доме - ценная резьба Фото: Ольга НОВИКОВА

- Старые эти дома, никому не нужны, снести их поскорее, - в сердцах сплевывает соседка. - И чего их беречь?...

НА ЗАМЕТКУ

До конца месяца волонтеры «Том Сойер Феста» продолжают мониторинг попавших под расселение и снос аварийных домов Самары. Работы предстоит немало, поэтому здесь рады будут помощи неравнодушных добровольцев. Связаться с организаторами можно здесь

Многие жители старых домов мечтают о квартире с удобствами, но не хотят уезжать из родного района Фото: Ольга НОВИКОВА

"Комсомолка" будет следить за развитием событий.

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