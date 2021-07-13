Тольяттинский режиссёр снимет фильм о чудотворной иконе

Ташлинский храм возведен на месте появления чудотворной иконы

Тольяттинский режиссер Роман Каргаполов, известный по фильму «Верный» о нашей версии Хатико, приступил к съёмкам новой работы. На этот раз в центре внимания оказалась история чудотворной Ташлинской иконы Божией Матери «Избавительница от бед страждущих».

Икона была найден в 1917 году возле села Ташла. После нахождения там забил святой источник. Икона Божией Матери до сих пор хранится в храме на том месте, где забил родник. Рядом оборудованы купели, где люди набирают святую воду и омываются. В месте уникальной находки образовался своеобразный паломнический центр, куда приезжают люди со всего мира и лечат там не только тело, но и душу.

Фильм об иконе может появиться к следующей "Пасхе"

Эта история заинтересовала Романа, и он решился экранизировать почти 100-летнюю историю, которая разворачивается вокруг «Избавительницы от бед страждущих». Художественный фильм покажет историю многих людей из разных времён и стран, которых объединяет одно – чудотворная Ташлинская икона Божией Матери. Например, в одной из истории мы увидим, как советский чиновник и функционер, отрицающий какую-либо веру, сталкивается с чудотворной иконой и меняет своё отношение к этому на 180 градусов. Ожидаемая премьера поведает о трансформации людей и их душ, которых связывает одно важное звено – чудотворная Ташлинская икона Божией Матери.

Основан фильм на реальных событиях – для восстановления подлинности Роман со съёмочной группой знакомились с многими людьми, в том числе – потомками тех, кто нашёл икону. Использовались и достоверные записи и показания тех, кто обнаружил чудотворную реликвию.

Съёмочный процесс уже идёт, а закончить фильм Роман планирует к следующему году.

- У нас уже было два съёмочных дня, а основной съёмочный период будет проходить в октябре-ноябре-декабре этого года. Не хочется загадывать точную дату, но есть задумка показать фильм уже на Пасху в 2022 году, - поделился с «КП-Самара» своими планами режиссёр. Он также рассказал, что фильм создается по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия.

Первые сцены снимали в Свято-Троицком храме, дальнейшее будут снимать в селе Мусорка и в павильонах в Москве. В массовых сценах намерены задействовать и тольяттинцев: речь идет о, например, крестном ходе с чудотворной иконой. Сниматься в картине будут и артисты тольяттинских театров.

Фильм рассчитан на широкий прокат, ожидается премьера в кинотеатрах по всей стране, онлайн-кинотеатрах и даже телевидению. Но сам Роман отмечает, что хотелось бы донести эту чудесную историю до всего мира.