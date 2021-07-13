Выпускники ПГУТИ уверенно смотрят в будущее

Ярмарка вакансий ПГУТИ — это весело и полезно. Фото ПГУТИ

Для всех выпускников школ июль – самый тяжелый месяц. Время, когда нужно сделать окончательный и правильный выбор, где учиться дальше и с какой профессией связать свою жизнь.

Ректор Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) Дмитрий Мишин считает, что учиться нужно там, где преподают навыки, в перспективе необходимые стране. Именно ПГУТИ готовит квалифицированных и востребованных в XXI веке специалистов в области информатики, телекоммуникаций, современных бизнес-технологий и инноватики. Выпускники ВУЗа гарантированно получают перспективную работу и карьерное продвижение.

В университете абитуриентов ждет масса интересного и полезного. В рамках молодежного центра работают творческие студии, студенческий IT- клуб, но самое важное — это Центр содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников. Именно здесь студентам старших курсов подбирают место прохождения практики и будущей работы. Центр плодотворно сотрудничает с крупными предприятиями и проводит ежегодные ярмарки вакансий.

Один из добрых друзей и надежных партнеров ПГУТИ компания Haulmont. Haulmont – российский разработчик международного уровня, входящий в ТОП-3 лидеров в сфере электронного документооборота России и СНГ. Главное их детище – популярный во всем мире фреймворк для создания корпоративных приложений Jmix. А проект для Высшей школы экономики выиграл премию Magic People Awards 2020 в номинации «Цифровая трансформация».

Компания охотно принимает в свои ряды и опытных специалистов и новичков. И это не только студенты или выпускники университета, но и соискатели без профобразования мечтающие работать в сфере IT. Для них работает специальная программа трудоустройства и развития профессиональных компетенций Bench (Бенч). Благодаря этому проекту «новобранцы» официально трудоустраиваются с первого дня, получают зарплату и параллельно осваивают технологии компании.

Многие нынешние сотрудники Haulmont пришли через эту программу, будучи еще студентами, выпускниками или преподавателями ПГУТИ. Они за короткое время освоили необходимые компетенции и достигли карьерных высот. Основными желанными кандидатами в компании остаются выпускники направлений «Информатика и вычислительная техника» и «Программная инженерия». Но и другие специалисты – тестировщики, бизнес-аналитики и менеджеры проектов всегда остаются востребованными.

Подводя итог можно сказать, что поступив в Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, студенты не только окунаются в яркую студенческую жизнь, но и получают востребованную и перспективную специальность.