Когда морковь подешевеет, где учат на агронома и зачем в Самарской области будут выращивать коноплю

Сегодня работники сельского хозяйства - это высокообразованные люди, от которых напрямую зависит продуктовая безопасность губернии и всей страны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сложно переоценить роль сельского хозяйства, оно обеспечивает людей продуктами, а промышленность - сырьем. Как сейчас развивается эта сфера в Самарской области, и что будет, если бы мы бросим заниматься сельским хозяйством прямо сейчас? Обо всем этом и многом другом рассказал в студии радио «КП» - Самара» исполняющий обязанности ректора Самарского государственного аграрного университета Сергей Машков.

Южные регионы спешат собрать урожай

Одной из самых обсуждаемых тем сейчас является стоимость корнеплодов: морковь, свекла, картофель подорожали в разы. Как отметил Сергей Машков, ситуация коренным образом изменится в ближайшие дни.

- Это фактор сезонности, но ближайшие 7-10 дней первые урожаи 2021 года, выращенные в России, поступят на прилавки, и цены будут опускаться вниз, к осени они достигнут минимума. Сезонность - это ежегодное явление. То, что было произведено в прошлом году, заканчивается, а время нового урожая еще не наступило, в этот период местные овощи замещают привозные, что приводит к росту цен, - разъяснил руководитель СамГАУ.

Сложившаяся ситуация с ценами еще раз напоминала о том, насколько важно сельское хозяйство.

- Народ, которому нечем себя прокормить, через какое-то время просто не будет, поэтому сельское хозяйство сегодня - это все. Если есть еда - все остальное решаемо, - заявил Сергей Машков и добавил, что современные технологии позволяют выращивать качественные и недорогие отечественные продукты.

Грядки дома

Многие горожане уже сейчас стремятся выращивать дома зелень. Сергей Машков уверен, что скоро и другие овощи легко можно будет вырастить на подоконнике. Самарский государственный аграрный университет разрабатывает закрытые системы для выращивания овощей. Успешные эксперименты уже прошли с луком, редисом и зеленью. В Самарской области не только активно занимаются современными разработками, но и совершенствуют уже существующие. Так, СамГАУ совместно с одним из крупных холдингов прорабатывает программы по выращиванию конопли, льна и бобовых культур для использования в авиационной и промышленной сферах. Активно ведется работа и по выращиванию экологически чистых продуктов. В регионе сейчас есть все, чтобы конкурировать в этом направлении с ведущими европейскими странами.

Адаптируют для нашей полосы и южные культуры. СамГАУ, к примеру, занимается выведением новых сортов абрикосов.

Кто работает в сельском хозяйстве

Сегодня работники сельского хозяйства - это высокообразованные люди, от которых напрямую зависит продуктовая безопасность губернии и всей страны. Сергей Машков заметил, что для работников сельского хозяйства мало быть лучшим в одном направлении, важно трудиться на стыке профессии.

- Эти новые профессии на стыке существующих, определяют востребованность на рынке и в обществе. Например, современный агроном - одна самых востребованных и высокооплачиваемых профессий на рынке - это сочетание на острие агронома и технолога, агронома и садовода, и т.д. Пандемия еще раз напомнила, что сельское хозяйство - это стабильность, оно уверенно дает валовую прибавку, доля ВВП страны и региона растет каждый год, - подчеркнул Машков.

Вуз готовит не только агрономов и технологов пищевой промышленности, но и ветеринаров, зоотехников, инженеров, электриков, механиков, садоводов, есть и так нужное сегодня лесное дело.

- В этом году у нас более 700 бюджетных мест, и уже более 700 заявлений от абитуриентов, хотя приемная компания только началась. Всех, кто хочет жить в будущем, мы приглашаем к себе, мы все сделаем для вас, чтобы вы нашли себя, - приглашает выпускников Сергей Машков.

Особое внимание в вузе уделяют практике. Для этого есть более 8 тысяч гектар земли, но самое главное - это базы практик.

- Таких предприятий в нашем университете 189. Наши студенты всех форм обучения проходят практику по-настоящему - руками, с наставником. Пять лет назад был сформирован отдел практик и трудоустройств, поэтому нашим выпускникам легко найти работу.

Пусть меня научат

Последние пять лет сельскохозяйственные профессии пользуются повышенным спросом. И это закономерно.

- Наши производители сельскохозяйственных товаров стремятся расширить производство, углубить переработку, выйти на европейские и азиатские рынки. На сегодняшний день из 450 выпускников, которые уже завтра получат дипломы, все до одного трудоустроены и более того - поступило еще 1470 заявок на трудоустройство. Каждого нашего выпускника ждут минимум 3 работодателя, и тут уже начинается настоящая борьба, кто предоставит лучшие условия для работы и развития, - рассказывает Сергей Машков.

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