В Самаре закрывают бассейн ЦСКА. Рассказываем почему

Спасатель бассейна самарского филиала ЦСКА Оксана Рыкова. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 18 июля бассейн ЦСКА закрывается на очистку и косметический ремонт. Что именно будет улучшено в плавательном комплексе, журналистам «КП-Самара» подробно рассказал начальник спортивного комплекса Роман Махонин.

С заботой о посетителях

Спортивный комплекс ЦСКА один из наиболее популярных в Самарской области. Самарцы неоднократно отмечали качество его работы. Здесь есть бассейны открытого и закрытого типа. Оба оснащены трамплинами и вышками. Уникальность комплекса в его масштабе – именно здесь есть дорожка в 50 м. Для безопасности гостей и спортсменов постоянно дежурят спасатели, сменяя друг друга. Они следят за поведением и техникой безопасности людей.

К сожалению, из-за пандемии посещение комплекса для людей 65 лет было ограничено. Как отметил начальника филиала Роман Махонин, бассейн понимает серьезность принятых мер, не смотря на то, что комплекс потерпел потери из-за ограничений.

- Людям старше 65 лет были возвращены средства за купленные абонементы, часть посетителей теперь не могут приходить плавать. Бассейну ЦСКА любые трудности не стали преградой качественной работе. Для студентов и школьников бассейн предусмотрел специальные цены, чтобы мотивировать молодежь заниматься спортом. В комплексе есть тренажерный зал, сауна, буфет, спортивный зал и места для отдыха. Также имеется спортзал для прыгунов в воду, вертикальный солярий и массажный кабинет, - отметил Роман Махонин.

До сентября закрыт

В штате плавательного комплекса ЦСКА шесть спасателей, они сменяются каждые два часа. Есть также инструкторы по спорту. Они обучают плаванию детей и взрослых. Главная их задача - научить не бояться воды.

В бассейнах комплекса ЦСКА тренируются мастера спорта, ученики и студенты спортивных учреждений. Вода дезинфицируется регулярно. Для этого в бассейне стоят ультрафиолетовые установки, которые проводят качественное очищение. Анализы воды сдаются каждые две недели, кроме гипохлорита натрия в бассейн никаких дополнительных химических средств не добавляется.

Открытый бассейн плавательного комплекса ЦСКА. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- По требованиям Роспотребнадзора вода в бассейне ЦСКА достигает показателей, близких к питьевой воде. Если человек случайно проглотит эту воду, то никаких угроз для здоровья не будет, ведь вода - «живая». Бассейн очищается с помощью специального оборудования, которое передвигается по всему дню, стены очищают водолазы, - объяснил Роман Махонин. - Комплекс работает каждый день по 16 часов, сейчас планируется остановка работы, чтобы заменить в нужных местах плитку, обработать стены в бассейне и наполнить его свежей водой, - рассказал о планах начальник филиала ЦСКА.

18 июля спортивный комплекс закрывается на косметический ремонт и очищение бассейна. Открытие и возобновление работы запланировано на 1 сентября. За это время открытый бассейн промоют кислотой, а швы обработают медным купоросом, чтобы предотвратить появление водорослей. Также в здании бассейна отремонтируют душевые, раздевалки, тренажерный и игровой залы.