«Машин меньше не становится»: в мэрии Самары рассказали о перспективах изменения парковочного норматива для новостроек

Не все новостройки в Самаре на 100% обеспечены парковками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Машин меньше не становится»

В мэрии Самары рассказали о перспективах изменения парковочных нормативов для новостроек. Сейчас в городе для строящихся домов на каждую квартиру должно приходиться одно машиноместо, но для многих застройщиков такой норматив кажется обременительным и избыточным. Несколько месяцев назад самарские власти активно обсуждали концепцию «Светофор». Такой подход предполагал разделение города на зоны с различным коэффициентом парковочных мест для новостроек. Однако в результате концепция не нашла поддержки экспертов.

- В ближайшее время на повестке дня изменение нормативов по парковкам в Самаре не стоит,- рассказал журналисту «КП-Самара» руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов. - Концепцию «Светофор» месяц назад рассматривали на заседании Градостроительного совета, и в результате она была отклонена.

Как пояснил Сергей Шанов, городские власти активно изучают опыт других городов и их подход к обеспечению новостроек машиноместами, и рассматривают возможности переноса этого опыта на самарскую землю.

- Однако я не думаю, что норматив будет снижаться - машин меньше не становится, поэтому обеспечение парковками не теряет своей актуальности, - пояснил Сергей Шанов.

Для привлечения инвесторов

Сегодня в Самаре почти повсеместно действует парковочный норматив в одно машиноместо для каждой квартиры в новостройке. Исключение составляют только зоны Ж-4.1 - Ж-3.1. Там решением гордумы парковочный норматив снижен до 0,7 машиноместа на квартиру.

- В этих зонах, как правило, расположены двухэтажные дома, построенные в 20-50-х годах прошлого века, - пояснил Сергей Шанов. - Парковочный норматив здесь снижен для повышения инвестиционной привлекательности этих участков для потенциальных застройщиков, которые могли бы расселять и сносить аварийные дома и заниматься застройкой и развитием этих территорий.

Отклонения - не для всех

Пока же многие застройщики в городе идут другим путем, пытаясь пройти процедуру отклонения от предельно разрешенных параметров строительства. Причем если одни просят разрешить строить с коэффициентом 0,7 (7 парковочных мест на 10 квартир), то другие заявляют коэффициент в 0,25 или даже в 0,1. Однако, как выяснилось, одобряют такие просьбы далеко не всем.

- В 2017 года в Самаре ввели в эксплуатацию 212 домов, из них через комиссию по отклонению от предельно разрешенных параметров прошло только 45, а получили такое разрешение всего 12, - рассказал Сергей Шанов. - Кроме того, разрешение на снижение числа парковочных мест мы выдаем только тогда, когда застройщик подтверждает возможность размещения недостающих парковок не дальше чем за 800 метров от новостройки. То есть жители дома в любом случае этими машиноместами обеспечиваются, только расположена парковка чуть дальше.

Исключение составляют только ситуации с достройкой проблемных долевок. В этих случаях мэрия идет навстречу застройщикам - иначе есть риск, что многолетний долгострои не сдадут никогда.

- Например, мы разрешили достраивать дом на ул.Садовой/Вилоновской с нулевым количеством парковок. Эта мера была вынужденной - при обследовании строительных конструкций долгостроя новый застройщик обнаружил, что требуется укрепление фундамента. Для этого использовали подземный паркинг, который планировался изначально, поэтому дом оказался без парковок. Но иначе достроить его было бы невозможно.

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