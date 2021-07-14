"Думали - успеем": почему детский центр с храмом в Ботаническом саду начали строить без разрешения

Сейчас на месте будущего образовательного центра - синий церковный вагончик Фото: Ольга НОВИКОВА

Представители Самарской епархии объяснили, почему детский центр и храм на бывшей территории Ботанического сада начали возводить без разрешения на строительство. Встреча с инициативной группой жителей с участием представителей городских и региональных властей, а также депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, состоялась 14 июля.

«Это была федеральная земля»

В первую очередь собравшихся интересовала процедура выделения земли Ботанического сада под строительство храма и детского центра.

- У нас в районе не хватает школ и детских садов, нет нормальной поликлиники. Их нужно тут строить, а не храм!- возмущались местные жители.

Однако выяснилось, что строительство школы или другого соцучреждения здесь вряд ли возможно.

- По существующим нормативам минимальный участок для строительства школы должен составлять не менее 2,2 га, - пояснил руководитель департамента строительства Сергей Шанов. - А площадь этого участка - всего 0,5 га. По существующим нормативам здесь ничего построить невозможно.

Однако, как выяснилось, ограничения касаются только бюджетных строек, и к епархии отношения не имеют.

Участок находился в федеральной собственности и по уверениям местных жителей, относился к категории ООПТ - особо охраняемой природной территории регионального значения. Пользователем земли выступал Самарский университет. Однако несколько лет назад единый участок разделили на два, выделив полгектара со стороны ул.Мичурина. Взамен к Ботаническому саду прирезали узкую полоску земли вдоль оврага в другой стороны, так что общая площадь его не уменьшилась. Выделенному участку сменили зонирование и с согласия вуза и федерального министерства образования Росимущество передало его в пользование РПЦ для строительства детского образовательного центра.

«Мы против беззакония»

Немало возмущения вызвало начало строительных работ до получения разрешительной документации.

- Вы поймите, мы не против церкви или детского центра. Мы против такого отношения к людям, что с нами даже не обсудили проект. Мы против того, чтобы нарушался закон, и стройку начали без документов, - подчеркнули люди.

Представитель епархии подтвердил - разрешения на строительство действительно до сих пор нет.

- Мы подали в департамент документы для получения разрешения, думали, что успеем его получить, но этого не произошло. И сейчас госинспекция строительного надзора подала на нас в суд за это, - рассказал представитель епархии. - Сейчас мы отозвали заявление на получение разрешения, так как нужно сменить зонирование земли и внести изменения в проект.

Также людей возмутило, что строительная техника едет через дворы, а бетономешалки сливают грязную воду в кусты. Однако представитель епархии заявил, что проезду строительной техники по утвержденному ГИБДД маршруту мешают сами местные жители, которые специально перекрывают строителям дорогу.

«Законсервируем до 27 июля»

Местные жители рассказали, что, несмотря на заверения об остановке строительства, работы на стройплощадке до сих пор кипят.

- Начинают с семи утра, работают экскаваторы, едут бетономешалки, шумят рабочие, - пожаловались люди. - С верхних этажей прекрасно все видно.

Однако представитель епархии уверил собравшихся, что это ни что иное как работы по консервации стройплощадки.

- К 27 июля мы должны предоставить в Арбитражный суд документы о завершении консервации площадки, приведении ее в безопасное состояние. Именно это сейчас и происходит, - отметил он. - После 27 июля и вплоть до получения разрешительной документации никаких строительных работ проводиться не будет.

Итоги встречи подвел Александр Хинштейн.

- По итогам встречи будет составлен протокол, жителям передадут все интересующие их документы, в том числе по выделению земли, проект строительства, схему движения строительной техники, - отметил он. - Безусловно, строительство детского образовательного центра - важное и нужное дело, однако нужно действовать в рамках закона. У людей действительно есть потребность в школах и садиках, однако на данном участке строительство таких объектов все равно было бы невозможно. Поэтому сейчас мы ищем другие пути для обеспечия Октябрьского района социнфраструктурой.

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