«Людей не спрашивали»: какие нарушения нашла прокуратура на участке для строительства крематория под Самарой

Грунтовые воды на определенном под строительство крематория участке залегают очень высоко. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В ситуацию со строительством крематория в Красноярском районе Самарской области вмешалась областная прокуратура. После того, как на личный прием к прокурору региона Сергею Берижицкому обратились жители поселков Кривое озеро и Хорошенькое, рядом с которыми планируют строить ритуальное сооружение и кладбище, правоохранители провели проверку и нашли в действиях районных властей немало нарушений.

Местные жители - против

Вопрос строительства крематория обсуждается в Самаре уже не первый год. И для этого есть основания - места на кладбищах заканчиваются, а сама процедура захоронения часто влетает родственникам «в копеечку». И в том, что крематорий региону необходим, никто не сомневается. Весь вопрос в том, где именно он будет располагаться. Изначально построить ритуальное сооружение планировали в Рубежном, рядом с кладбищем, однако местные жители категорически воспротивились такой идее и сумели отстоять свою точку зрения. В этом году стало известно, что региональные власти определили под возведение крематория и размещение кладбища новый участок - за пределами Самары, в Красноярском районе, недалеко от сел Кривое озеро и Хорошенькое. Однако и здесь местные жители оказались не в восторге от данной перспективы. Их можно понять - под крематорий определили плодородную землю с высоким залеганием грунтовых вод, совсем недалеко от жилых домов. Люди не стали сидеть сложа руки, создали петицию и написали во все инстанции с просьбой проверить законность выделения земли и будущего строительства. После такого обращения областная прокуратура провела проверку и выявила сразу несколько нарушений.

«Это нарушение закона»

Как рассказали в областной прокуратуре, правоохранители выехали на место будущего строительства в сопровождении специалистов Управления Росреестра по Самарской области, геодезиста, Управления Роспотребнадзора по Самарской области, областного минлесхоза, администрации Красноярского района и главы села Хорошенькое.

- В результате проверки выяснилось, что решение о выборе земельного участка для места погребения производилось без учета гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду, и без учета санитарных правил и норм, - пояснили в прокуратуре. - Это нарушение действующего законодательства.

Также во время проверки выяснилось, что на момент принятия решения о выделении участка отсутствовало положительное заключение экологической и санитарно-гигиенической экспертизы.

«Слушания прошли с нарушениями»

Прислушались правоохранители и к опасениям местных жителей, что после строительства крематория и кладбища ухудшится качество грунтовых вод и питьевой воды в колодцах.

- На расстоянии 1862 метра от планируемых для размещения крематория и кладбища земельных участков расположен водозабор, - пояснили в прокуратуре. – Это артезианская скважина, обеспечивающая хозяйственно-питьевое водоснабжение села Кривое Озеро.

Изучили в прокуратуре и порядок проведения общественных слушаний, которые вызвали нарекания у местных жителей - люди уверяли, что их просто-напросто не поставили в известность. Проверка прокуратуры подтвердила этот факт.

- При организации и проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Генплан сельского поселения оповещение в местах массового скопления граждан не размещалось, - прокомментировали в прокуратуре. - Это повлекло нарушение права граждан на участие в данных обсуждениях.

Прокуратура внесла представления главе сельского поселения по всем выявленным нарушениям. Местные жители поблагодарили прокурора за вмешательство.

- Теперь возможно новое обсуждение вопроса размещения кладбища и крематория под окнами сельчан. Но теперь глава поселения будет вынужден пригласить всех жителей на эти слушания, а значит, план обречен на провал, - пишет местная жительница Анна Калинина. - Это большая победа «маленьких людей». Спасибо прокурору от всех жителей села!

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