В Самаре достраивают Дворец спорта. Показываем, как он выглядит прямо сейчас

В Самаре достраивают Дворец спорта

Дворец спорта в Самаре уже почти достроен. Работы вышли на финальную стадию. Жителям города показали, как выглядит здание в июле 2021 года. Те, кто часто бывает в центре, уже видели, что Дворец спорта обрел фасад, на нем выполнена мозаика. Вовсю идет внутренняя отделка.

Здесь зальют огромное ледовое поле. Фото: Дмитрий Орлов

Само здание площадью в 29 тысяч квадратных метров уже практически готово. Оно разделено на два блока - каждый в четыре этажа. В основном блоке будет залита ледовая арена. Уже готов зал на пять тысяч мест. Ожидается, что именно здесь будут проходить соревнования по хоккею и фигурному катанию, концерты. На четвертом этаже в этом же здании будет конференц-зал. В нем смогут проводить шахматные и шашечные турниры.

Внушительная лестница с колоннами. Фото: Дмитрий Орлов

В тренировочном блоке будет небольшое хоккейное поле, тренажерный и хореографический залы. А в универсальном спортзале будут проходить тренировки по баскетболу.

В новом дворце спорта место для тренировок и соревнований получат и керлингисты. Здесь появится первое в ПФО профессиональное поле для керлинга.

Большая часть кресел уже установлена. Фото: Дмитрий Орлов

- От старого здания по сути остались только несущие конструкции, по сути же это современное спортивное здание для региона, - рассказал директор компании "Волгатрансстрой-9" Андрей Костенко. Он также отметил, что эксплуатирующей организации здание намерены передать уже в середине августа, чтобы в сентябре здесь прошли первые мероприятия.

Залы с высокими потолками выглядят просторными. Фото: Дмитрий Орлов

- Мы выполнили практически все строительно-монтажные работы, сегодня проходит пусконаладка и финишное приведение объектов в соответствие, - отметил Костенко.

Около здания выполнят благоустройство. Фото: Дмитрий Орлов

Сейчас в здании установлено больше половины кресел, уложен паркет. К 15 августа здание будет полностью готово физически.

В дальнейшем будет проведено и благоустройство территории рядом.