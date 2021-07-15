Почему самарским студентам страшно жить в общежитии и причем здесь эксгибиционисты, собаки и пьяницы

Пьяные зачастую пугают студентов из общежитий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Когда речь заходит об общежитиях, самым страшным представляются толпища тараканов и клопов, воровство еды и другие ужасы общажной жизни, о которых рассказывают родители. Но все это уходит на второй план, когда тебе становится страшно выходить на улицу. Предлагаем вам авторскую колонку корреспондента «КП-Самара» Татьяны Ильичевой, которая живет в общежитии уже три года и многое повидала.

«Ты не бойся, они безобидные»

Общежитие, в котором я живу, находится в частном секторе. Это не студенческий городок, который представлялся мне, когда я подавала документы. Два девятиэтажных здания из красного кирпича с пугающими балконами возвышалось над маленькими домиками. Три года назад, когда мы, новоиспеченные первокурсники, заселялись в нашу девятиэтажную школу жизни, нас волновало лишь то, кем будут наши соседи по комнате. Наверное, поэтому слова комендантши, что район не самый благополучный для девушек, я пропустила мимо ушей. Ведь впереди романтика общажных коридоров и полная свобода.

Частный сектор — тихое место ровно до тех пор, пока ночью не завоют собаки. И если псы на привязи не особо волнуют, то стаи, бегающие у тебя под окнами, пугают. Позади общежития заброшенная стройка, охранять которую доверили пару-тройке дворняжек. Но это было несколько лет назад. Каждый год я наблюдаю с балкона, как по территории стройки бегают новые щенки. Маленькие, милые, боящиеся подходить к людям, они вырастают и становятся полноценной частью стаи. Они перестают умилять — они заставляют бояться.

Обычно рядом с общежитием можно встретить шесть собак, иногда десять. Единственное, что я могу делать, возвращаясь домой, — игнорировать огромного пса, идущего рядом, и молиться, чтобы он не сцепился с таким же псом, идущим впереди меня. По ночам я часто слышу не просто лай, а визги и скулеж. Иногда случайно узнаю их причины. Например, недавно кошку моей знакомой эти собаки загрызли у нее на глазах. Она ничего не могла сделать, чтобы защитить питомца. А что мы можем сделать, чтобы защитить себя?

Этот вопрос стал возникать у меня в голове чаще в последнее время. Еще на первом курсе, познакомившись с соседками, я слушала их рассказы о том, что рядом иногда появляются эксгибиционисты. «Ты не бойся, они безобидные. Скажи, что полицию вызовешь, они испугаются и уйдут» — говорили мне. Видимо, это было единственным решением проблемы. Но проходя мимо такого взрослого мужика со спущенными штанами и похотливым взглядом, страшно вообще что-то говорить. Радует только то, что они обычно не пытаются взаимодействовать с прохожими. В отличие от пьяниц.

Вся надежда на лампу у входа

Любители выпить часто околачиваются на лавочках у входа в общежитие или бродят вокруг. Я сидела на балконе в полной темноте, когда один пьяный парень заметил меня. Сначала пытался познакомиться, а уже через минуту называл шлюхой и тварью. Когда его пьяный, но более спокойный друг заталкивал его в такси, он кричал на весь район, что изнасилует меня. Через пару недель появились уже другие пьяные мужики. Еще было достаточно светло. Я проходила мимо, когда меня окликнули. Никак не ответив, я попыталась быстрее уйти и каким-то чудом вовремя заметила, как он замахнулся, и подставила руку. Удар пришелся как раз на нее. А довольный пьяница, смеясь, убежал. Моя соседка уже позже рассказала мне, что эти же мужики обматерили их и оплевали семечками. В тот момент я подумала, что лучше быть оплеванной, чем защищаться от ударов.

Я всегда вспоминаю охранника, который не задержался надолго в нашем общежитии. Когда я спрашивала его, почему он не прогнал пьяниц, которые домогались до девушек, все что он мог мне ответить — я поддерживаю порядок в самом общежитии, территория возле меня не касается. На вопрос, как мне защитить себя, он так и не ответил.

Все, что случалось со мной и с моими знакомыми, выработало во мне некую привычку — опускать глаза, терпеть, молчать и очень быстро ходить. Ужасно осознавать то, что приходится терпеть оскорбления, плевки и шлепки, чтобы не нарваться на большее. Страшно от мысли, что однажды это может не помочь. Какой отпор может дать маленькая девушка взрослому пьяному мужчине или огромной бродячей собаке? А если их несколько? Так и приходится обходить злосчастные лавочки по слабо освещенной дороге мимо проезжающих машин. И надеяться, что у входа будут стоять охранники или хотя бы лампа над входом будет гореть.