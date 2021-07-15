Пледы и полотенца, покрывала и постельное белье – всего за 1 рубль в «Галамарте». Фото: пресс-служба «Галамарт».

Есть акции выгодные, а есть очень выгодные, как в «Галамарте». Народный магазин любит постоянно удивлять своих покупателей, и вот на очереди – новое предложение: «Второй товар за 1 рубль» на весь домашний текстиль! Действует 17 и 18 июля.

Пледы и покрывала PROVANCE пригодятся и дома, и на даче: есть в разных расцветках и размерах, и это именно тот элемент, который способен мгновенно преобразить комнату, задав настроение всему интерьеру.

Фото: пресс-служба «Галамарт».

Скатерть из ПВХ – незаменимый аксессуар дома, в котором есть дети: такие изделия устойчивы к царапинам и долго сохраняют первозданный вид. Тканая скатерть тоже отличается долговечностью: можно выбрать в спокойном однотонном или в ярком цвете – как раз для жаркого лета.

Фото: пресс-служба «Галамарт».

Всегда хороший подарок – постельное белье, неприхотливое в уходе, хорошо сохраняющее цвет и форму. Можно взять комплект целиком, а можно разные предметы по отдельности: наволочки, пододеяльники, простыни, подушки.

Фото: пресс-служба «Галамарт».

Разноцветные прихватки для кухни мягкие, удобные и практичные; кроме того, они красиво дополнят интерьер. Не забывайте и о других мелочах: фартуки и кухонные полотенца в «Галамарте» тоже есть.

А также – большие полотенца в ванную комнату, мягкие одеяла, шторы и аксессуары к ним… Приятно ведь заниматься шопингом, не обращая внимания на ценники: вот это действительно можно назвать отдыхом! Кстати, разнообразные акции действуют в народном магазине каждый день, так что покупки здесь без всякого преувеличения можно назвать очень выгодными.