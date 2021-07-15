Самарский врач рассказал, какие анализы сдать перед вакцинацией от коронавируса

Прежде чем делать прививку от коронавируса, самарцы хотят убедиться в отсутствии противопоказаний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одно из самых распространенных опасений самарцев перед вакцинацией от коронавируса связано с возможной негативной реакцией организма. В социальных сетях горожане нередко жалуются, что осмотр терапевта перед вакцинацией носит формальный характер.

- В лучшем случае давление измерят и сатурацию проверят, да и то не всегда, - рассказывают горожане в соцсетях.

Многие самарцы переживают, что такого поверхностного осмотра перед вакцинацией недостаточно.

- До того, как делать прививку, хотелось бы убедиться, что ты полностью здоров, - пишут горожане.

Центр управления регионом Самарской области также зафиксировал опасения беременных женщин, пациентов с онкологическими заболеваниями, пенсионеров с диабетом делать прививку от COVID-19.

Главный внештатный терапевт Самарской области, врач-терапевт Клиник СамГМУ Олег Фатенков рассказал журналисту «КП-Самара», как проверить здоровье перед вакцинацией,какие анализы сдать перед вакцинацией от коронавируса и чего нужно опасаться на самом деле.

«Не пейте и отдохните»

Терапевт подчеркнул: как ни банально это звучит, но важным фактором для отсутствия осложнений является здоровый образ жизни.

- Если вы планируете прививку (любую, не только от коронавируса), то желательно хотя бы за неделю до вакцинации не употреблять алкоголь, есть здоровую пищу и нормально отдыхать, - отметил Олег Фатенков. - Если есть признаки вирусного заболевания или обострение хронических болезней, то прививку следует отложить на месяц, до выздоровления. И не занимайтесь самолечением, идите к врачу.

Также эксперт посоветовал обязательно обратить внимание, бывали ли в прошлом аллергические реакции на прививку, например, от гриппа, и если да - сообщить об этом врачу.

Все анализы за один день

Олег Фатенков заверил - для безопасной вакцинации достаточно отсутствия заболеваний в острой фазе, хронические недуги в стадии ремиссии или скрытые болезни не приведут к негативной реакции организма. Однако если вы хотите перед прививкой убедиться, что с организмом все в порядке, то это можно сделать с помощью диспансеризации.

- В стандартную процедуру диспансеризации входят все необходимые анализы, которые позволяют сделать выводы о текущем состоянии организма, выявить скрытые заболевания, в том числе онкологию, - отметил Олег Фатенков. - Важно, что все обследование можно пройти за один день, для этого мы в каждой поликлинике открыли кабинет медицинской профилактики. А для тех, кто переболел коронавирусом, положена углубленная диспансеризация - обратиться за ее прохождением можно уже через два месяца после выздоровления.

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