В больнице его лапа стала короче: найденный на кладбище пес Алтай больше не сможет прыгать как остальные

В спасение Алтая в какой-то момент просто перестали верить Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Он выглядел дико

Анастасия Липатова увидела в группе «Лис» новость о том, что девушка нашла пса в канаве на кладбище. Этот песик потом станет всеми любимым Алтаем в приюте Кошкин House, но первая встреча с ним получилась не из приятных. Анастасия и её муж приехали на помощь бедному животному и увидели его - выглядел дико, открытый перелом лапы, идет кровь.

Доброволец и её муж с помощью ребят из автосервиса ловили дикаря до 11 часов вечера. Они поехали в ветклинику, где оказалось, что у него раздроблено колено, открытый перелом конечности. Корреспонденту «КП-Самара» активисты рассказали, что операция прошла неудачно, возможно, врач попался не самый опытный.

Пса нашли на кладбище Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Руководитель приюта Кошкин HOUSE Ирина Кальмина очень переживала за пса с тех пор, как впервые увидела его. Именно к ней в учреждение попал четырехлапый с момента спасения.

- Перед операцией врач сказала : «Мы не Боги, и точно скажем что с ним, именно на операционном столе, я вам позвоню, если шансов не будет. Я предлагаю в этом случае ампутировать ногу, ему так будет лучше, не будет инфекции и боли». Я была в шоке, перед тем как его забирали, я подошла к врачу и сказала: «Послушайте меня, пожалуйста, Алтай с улицы, это понятно, но прошу вас, сделайте все возможное, чтобы сохранить ему ножку. У него есть я, и я буду помогать ему, понимаете? Он не бездомный, он мой, - делится Ирина.

Никто не ждал, что пес будет ходить

Этот период был самым трудным, Алтай перетерпел много боли, его лапа после всех врачебных действий стала короче.

- Отстояв пробки после работы добрались наконец-то! Увидев Алтая мое сердце сжалось! Взгляд его непередаваем словами, и к тому же из ноги торчат огромные спицы. В клинике сказали, что он очень агрессивный, будем петлей его вытаскивать. Муж сказал не надо, вытащим и без петли. Когда открыли клетку Алтайчик даже не рыкнул на нас. Впервые не пытался укусить! Наверное, он уже устал от боли и всего этого! А может ждал, когда мы приедем за ним и увезем в покой, - рассказала Анастасия Липатова.

У Алтая серьезно повреждена лапка Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Прогнозов на то, что Алтай будет ходить, не было. Собаке поставили специальные спицы, они были большими, он находился в таком состоянии полгода. Всё это время он страдал.

Огромные спицы шли через сустав и проходили в голень, при этом анатомическая форма кости была нарушена.

- Самый страшный момент в этой истории, тот, что врач знал, что натворил и продолжал делать вид, будто все хорошо. Он говорил, что мы идём верным путём, и каждый раз откладывая снятие внешней конструкции ещё на месяц, вселял в нас надежду на лучшее, надежду, которой не было. Время шло, а вместе с ним уходила возможность что-то изменить. После снятия конструкции врач сказал: «Да, лапа, правда, получилась короче, но все теперь в ваших руках, делайте велосипед и плавайте». Я не знала, что такое велосипед и попросила показать, как его делать. Он показал, взял и попытался согнуть то место, где должно быть колено. Алтай взвизгнул и спрыгнул со стола и больше уже не подпускал его к себе. Врач сгибал несгибаемое! Представляете, человек, который давал клятву Гиппократу облегчать и убирать боль, делал больно, зная, что напортачил, что сустава нет, что там одна сплошная субстанция костного содержания, которую просто невозможно согнуть, - негодует Ирина Кальмина.

Теперь ему можно бегать и плавать

Прогнозы на восстановление функциональной способности у собачки очень низкие. Волонтеры считают, что это случилось именно после некорректных действий медиков. Ветеринары из другой клиники подтверждают, что были допущены ошибки в лечении.

Ирина Кальмина выражала свое негодование в социальных сетях и руководство клиники, где лечили Алтая, даже подавало на нее заявление о клевете в адрес доктора Дуликова, лечившего пса. Правда, полиция состава преступления в этом случае не обнаружила и Ирину к ответственности не привлекла.

Четырехлапый сначала вел себя агрессивно, но теперь спокоен с людьми Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В свою очередь Ирина готовится проводить экспертизу в отношении Алтая и, если специалисты подтвердят, что была допущена ошибка при лечении питомца, то она попробует привлечь к ответственности уже самого врача.

Алтай уже считает Ирину своей мамой, ведь она постоянно с ним рядом. Зоозащитница выхаживала его все время реабилитации в приюте, делала ему массаж, искала для него бассейн.

Бедолаге в итоге сделали еще одну операцию, лапу нарастили::

- Видимо, Алтаю после операции стало удобнее ходить, нет тех болей, что ему мешали двигаться, нет неправильно собранных и острых углов от костей, нет неправильного угла, не течёт из дыр жидкость. Пока, конечно, на лапу не наступает, но не носит ее как штык, а опускает вниз. Показатели улучшаются, можно бегать, прыгать и плавать, что мы благополучно и делаем. Алтай очень любит плавать.

Лапа Алтая после второй операции стала лучше, появляются мышцы. Ирина покупает ему все медикаменты за свой счет. Помогает ей Анастасия Липаткина, которая каждый месяц отправляет по три тысячи рублей на передержку - для неё это большие деньги. Приют просит о помощи. Все, кто готов оказать содействие, могут сделать это по ссылке.