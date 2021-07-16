«Фрилансил с первого курса»: выпускник ПГУТИ рассказал, как найти крутую работу в IT-сфере

ПГУТИ, Степан Федоров и искусственный интеллект Фото SimbirSoft Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Степан Федоров выпускник ПГУТИ, руководитель самарского frontend-отдела компании SimbirSoft. В 2015 году он успешно окончил бакалавриат а через два года магистратуру. О своем выборе профессии Степан говорит так:

- Я выбрал frontend-разработку потому, что мне нравится работать с визуальной частью IT-продуктов, наглядно видеть результат своей работы. Считаю, что отрасль Frontend в IT сейчас развивается особенно быстро, каждый год появляются новые фреймворки и инструменты. У разработчика сейчас есть широкие возможности для роста, особенно если IT-компания нацелена на развитие навыков своих сотрудников.

Если хочешь стать успешным – будь активным

Еще во время учебы в вузе наш главный герой занимался научной деятельностью. А после начала работы, по приглашению университета рассказывал студентам, как успешно реализовать себя в IT отрасли. С 2019 года он участвует в аттестационной комиссии оценивающей качество бакалаврских работ. По традиции ПГУТИ в состав комиссии входят только ведущие специалисты из крупных IT-компаний.

Свою карьеру в SimbirSoft Степан Федоров начал с Angular-разработчика в 2018 году. Первые три месяца начинающего специалиста сопровождал опытный ментор, помогавший освоить новые знания и погрузиться в процессы. Тогда филиал в Самаре еще не имел своего офиса, и в команде было около 15 сотрудников. Степан захотел познакомиться «вживую» с коллегами и организовал одну из первых офлайн-встреч, после чего активно подключился к открытию офиса в Самаре.

Сегодня компания входит в число лидеров отрасли и ТОП-100 крупнейших IT-компаний России CNews 100. В разработке компании десятки проектов для «Росбанка», «Уралсиба», «ИНВИТРО» и других крупных брендов.

Увлечение тоже может стать успехом

А начиналось все давным-давно, когда семиклассник Степа пошел в кружок информатики. С другими айтишниками он общался в «аське», модном тогда мессенджере. Учась на третьем курсе университета устроился разработчиком в одну небольшую фирму. А через несколько лет был приглашен в команду SimbirSoft и именно здесь получил возможность участвовать в крупных международных проектах. Некоторых выпускников ПГУТИ, среди которых Степан Федоров, предприятие берет на работу сразу после защиты бакалаврских работ, других приглашают на практикумы.

Компания ежегодно участвует в ярмарке вакансий Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. В Самарском отделении SimbirSoft работает 25 выпускников вуза и большинство из них приходят с факультета информационных систем и технологий.

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ)

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