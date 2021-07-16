В небе над Самарой появилось огромное сердце

Чтобы привлечь внимание к акции, в небе над Самарой появился огромный воздушный шар в виде сердца.

«Такие акции, безусловно, очень важны, и мы рассчитываем на отклик от наших гостей в Самаре, - отметил Дмитрий Осипов, директор макрорегиона «Волга» торговой сети «Пятёрочка». - Продовольствие можно приобрести в магазине и тут же передать на благотворительность для тех, кто в этом действительно нуждается. А большое сердце над нашим магазином дополнительно напоминает каждому, кто приходит к нам за покупками, как важно оставаться чуткими, сердечными и не забывать, что наша помощь может быть нужна тем, кто рядом, а помогать совсем не трудно».

Марафон продлится три дня - с 15 по 17 июля. Чтобы принять в нем участие и помочь нуждающимся, нужно приобрести продукты с длительным сроком хранения (подсолнечное масло, крупы, чай, сахар, консервация, макароны, орехи, сухофрукты и др.) и передать их волонтёрам в закассовой зоне.

«В этот раз сбор осуществляется совместными силами волонтёров и сотрудников магазинов, - подчеркнула президент Фонда продовольствия «Русь» Юлиа Назарова. - Механика проведения продовольственных марафонов такова, что позволяет каждому внести свой посильный вклад в общее благое дело. Покупатель сам выбирает, какие продукты может пожертвовать исходя из своего бюджета. Это делает продовольственную благотворительность более доступной».

Затем все собранное отвезут на склад и сформируют продуктовые наборы. «Пятёрочка», по давно сложившейся традиции, дополнит эти наборы необходимыми продуктами, чтобы они стали одинаковыми для всех. Нуждающимся в Самарской области - одиноким пенсионерам и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации – продукты адресно доставят волонтеры Фонда.