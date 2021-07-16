Власти объяснили, кому придется прививаться от коронавируса в Самарской области

Для коллективного иммунитета нужно, чтобы привитыми были 60% населения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 июля главный санитарный врач Самарской области Светлана Архипова подписала постановление о необходимости вакцинации для отдельных групп населения в регионе. В эфире радио «Комсомольская правда» она ответила на самые главные вопросы о вакцинации, и рассказала, кому именно будет нужно прививаться и как организуют процесс.

Зачем нужна вакцинации отдельных групп населения?

- Причины - в тенденциях роста заболеваемости коронавирусом в Самарской области. За последнюю, 27-ю неделю пандемии в регионе зафиксировано 1700 новых заболевшмих COVID-19. Это на 30,5% больше, чем за предыдущую неделю. Причем если год назад основную часть зараженных составляли представители старшего поколения, то сейчас много заболевших среди трудоспособного населения (18-60 лет), и среди детей. Например, за последнюю неделю зафиксировано 16 случаев заражения детей до года, а неделю назад таких случаев было всего пять. Вакцинация отдельных групп населения позволит сформировать коллективный иммунитет там, где риск распространения коронавируса наиболее велик, и таким образом остановить темпы заражения. Единственная альтернатива этой мере - это локдаун.

Кого коснется профилактическая вакцинация?

- Постановление четко определяет, кто попадает под необходимость вакцинации. Это сотрудники медицинских организаций, социальных и образовательных учреждений. Также вакцинация коснется госслужащих, работников муниципальных структур. То же самое относится ко всем работникам сферы услуг, тем, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей. Это общественный транспорт и такси, парикмахерские и торговля, почта и общепит.

В какие сроки должны привиться эти категории?

По постановлению до 7 августа сотрудники этих сфер должны получить первый компонент вакцины, до 30 августа - второй. В общей сложности в данных организациях должно быть привито 60% сотрудников. Однако при наличии противопоказаний и медицинского отвода заставлять делать прививку не будут.

Как будет организована вакцинация для обозначенных в постановлении групп?

Сотрудники обозначенных в постановлении групп населения имеют преимущественное право на вакцинацию. Работодатель должен будет выйти на связь с медиками и организовать выезд бригады, которая сделает прививку сотрудникам.

Можно ли после прививки от коронавируса обойтись без масок и дезинфекции?

И после первого, и после второго компонента вакцину нужно продолжать соблюдать все меры предосторожности, чтобы организм успел выработать антитела. Кроме того, прививка - это не скафандр. Привитые могут заразиться коронавирусом, просто перенесут заболевание легче. Поэтому соблюдение масочного режима, социальная дистанция и меры по дезинфекции остаются обязательными.

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