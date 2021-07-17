«Препарата нет, сертификат не выдают»: с какими проблемами сталкиваются самарцы при вакцинации от коронавируса

Число желающих вакцинироваться от коронавируса растет, но на пути к прививке нередко возникают проблемы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мне бы прививку от коронавируса сделать. Можно? - спрашивает мужчина в регистратуре первого отделения самарской ГП №4.

- Ой, вакцины уже больше недели нет, сами ждем, - отмахивается регистратор. - Давайте мы вас запишем, и как появится - позвоним.

«Вакцины нет, сами ждем» - такой ответ можно услышать, если позвонить в самарскую поликлинику №1, горбольницу №7 и еще множество других медучреждений региона. Массовая прививочная кампания в Самарской области столкнулась с целым рядом сложностей - и это не только антипрививочники. Журналист «КП-Самара» выяснила, как сейчас обстоит ситуация с вакцинацией и на что чаще всего жалуются жители региона.

«Говорят - ждите»

Жалоба на отсутствие вакцины от коронавируса в поликлинике сейчас одна из самых популярных. Большинство самарцев, получив отказ в вакцинации «здесь и сейчас», соглашаются немного подождать. Однако есть и такие, кто выплескивает свое недовольство в соцсетях. По данным Центра управления регионом Самаркой области, с начала месяца зарегистрировано 300 жалоб по поводу коронавируса. Из них вакцинации касаются 144, а доступности вакцины - 75.

По официальным данным, на 15 июля в листе ожидания поликлиник находилось 23 066 жителя региона, 7641 из них записались через портал Госуслуг.

Региональные власти заверяют: вакцины в Самарской области хватает, на 16 июля в 169 прививочных пунктах региона имеется 42 805 доз вакцины.

Почему же в таком случае вакцины в поликлиниках нет? Одна из возможных причин - массовые прививочные кампании на предприятиях и в организациях: препарат в первую очередь отправляют туда. Тем более, что 15 июля главный санитарный врач региона подписала постановление о необходимости вакцинации для отдельных групп населения.

«Не хочу «Спутник», хочу «КовиВак»

- А вы случайно не знаете, в какой поликлинике у нас можно привиться «КовиВаком»? - спрашивает женщина соседку по очереди в супермаркете. - Не хочу «Спутник»…

В Самарскую область в основном завозят «Спутник V», и для некоторых это становится проблемой - есть те, кто по какой-то причине считает, что лучшие вакцины - те, которые были выпущены позже, и негодуют, что им не предоставляют такой возможности. По данным минздрава с начала года от жителей поступило около 30 тысяч таких обращений. Большая часть из них уже удовлетворена.

- В прививочных пунуктах Самарской области на 16 июля находится 1324 дозы вакцины «КовиВак», «ЭпиВак Корона» - 296 доз, - сообщили в минздраве журналисту «КП-Самара». - Вакцина «Спутник Лайт» по состоянию на 16 июля в Самарскую область не поступала, хотя еще в мае мы направили данные о потребности в этой вакцине в федеральное министерство.

Кстати, 16 июля министр здравоохранения Мурашко отметил, что вакцину "Спутник Лайт" будут поставлять в регионы уже со следующей недели.

Как рассказали в минздраве, 15 июля на территорию Самарской области отгрузили 17100 комплектов вакцины Спутник V, в ближайшие дни ожидается еще 24600 комплектов «Спутника». В течение пяти дней поступит еще 8730 комплектов вакцины ЭпиВакКорона.

- О дальнейших поставках информация в министерстве отсутствует, - заявили в ведомстве.

«Не осмотр, а пустая формальность»

Немало вопросов к самой процедуре вакцинации. Люди жалуются на то, что приходится проводить время в очередях.

- Записался через Госуслуги, пришел к своему времени, и оказался в получасовой очереди, - жалуется самарец Сергей. - Мало того - сидеть пришлось в том же коридоре, где ждали приема обычные больные с кашлем и соплями. Безобразие!

Некоторые самарцы жалуются, что осмотр врача перед прививкой носит формальный характер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жалуются самарцы и на то, что осмотр врача носит формальный характер.

- Перед первой прививкой меня даже осматривать не стали, спросили только, бывала ли аллергия на прививки от гриппа, и нет ли хронических заболеваний, - жалуется самарчанка Анна. - А если у меня, например, горло красное? Почему не проверили? Перед второй прививкой уделили чуть больше внимания - померили давление и сатурацию, но этим и ограничились. Когда я делаю прививку, я хочу быть уверенной, что здорова.

Медики говорят о том, что противопоказанием к вакцинации от коронавируса служат только вирусные и обострения хронических заболеваний. Однако если хочется быть уверенным в собственном здоровье на момент прививки, можно предварительно пройти диспансеризацию. Как рассказал журналисту «КП-Самара» главный внештатный терапевт региона Олег Фатенков, процедура занимает всего один день, однако за это время пациент сдает все необходимые анализы и проходит необходимые осмотры.

Ну а "прививкой" от тесных переполненных коридоров может стать именно выездная кампания на предприятиях.

«Укололся - а где сертификат?»

Для многих поводом вакцинироваться становится необходимость получить сертификат. Однако и с этим возникают проблемы. Заветную бумагу в прививочных пунктах теперь не выдают.

- Все придет на Госуслуги, - отмахивается доктор от моих вопросов перед прививкой. - Ну, может, не сразу, через несколько дней, но придет.

- А как же бабушки-дедушки, которые с современными технологиями совсем не дружат? - удивляюсь я. - Им выдаем справку. Но не сертификат. Пусть внуки им аккаунты заводят, - разводит руками врач.

Личный кабинет на Госуслугах у меня есть. Но даже спустя неделю после первой дозы никакого дневника самонаблюдения и подтверждения первой вакцинации я на нем не обнаружила. Пришлось пожаловаться. Подействовало - всего за пару дней вопрос был решен. Как выяснилось, проблема не только моя. По данным Центра управления регионом Самарской области, только за эту неделю на тему «Отсутствие сертификата, вакцинированного на платформе обратной связи «Госуслуги.Решаем вместе» поступило около 800 сообщений. А всего с жалобами на получение сертификата вакцинированного обратились в минздрав более 12 тысяч самарцев.

- Задержки связаны с техническими затруднениями из-за того, что в процесс одновременно вовлечены несколько информационных систем разных ведомств, - объяснили в минздраве. - По каждому случаю проводятся проверки, ошибки устраняются. Но нередко самарцы не могут получить сертификат из-за отсутствия или не подтвержденной записи на портале Госуслуг. На сайте министерства есть подробная инструкция, как подтвердить учетную запись.

КОНКРЕТНО

По состоянию на 16 июля в Самарской области привито 677518 человек. 485397 человек завершили вакцинацию и получили обе дозы вакцины

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