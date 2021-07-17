Рисовал и мечтал о небе: талантливый пилот погиб при крушении дельтаплана в Белгородской области

Сейчас следователи разбираются, почему Владимир Чернов разбился Фото: соцсети

Страшная трагедия произошла утром 17 июля в Белгородской области. В полутора километрах от села Ездочное в Чернянском районе примерно в девять часов утра по местному времени в лесу рухнул дельтаплан. К сожалению, пилот погиб.

— Причины падения еще предстоит уточнить. Сейчас на месте происшествия работают следователи, — рассказали корреспонденту «КП-Самара» в региональном управлении МЧС.

Жертвой ЧП стал 66-летний Владимир Чернов из Старого Оскола. Случившееся шокировало всех его близких. Владимир Владимирович — опытнейший мастер своего дела, летчик малой авиации со стажем. Сам он пишет о себе следующее:

— Еще с детства была мечта — небо, небо это мое все, было есть и надеюсь будет...Управляю дельтой, летаю сам и с удовольствием катаю пассажиров, желающих почувствовать, что такое высота...Мечты сбываются.

Мужчина рисовал картины маслом Фото: соцсети

Эти слова мужчина опубликовал на портале «Ярмарка мастеров». Там Владимир знакомит людей со своим творчеством — он не только летчик, но и умелый художник.

— Писать маслом начал с 1982 года, это было «хобби»,так как основная работа кормила. Я -самоучка, благодаря Небесам, Богу во мне все больше и больше просыпалось желание писать и стало появляться для этого больше времени.В союзе Художников не состою, но благодарные ценители моего творчества помогают мне быть узнаваемым. Проводились выставки, участвовал в фестивалях в своем городе, — пишет Чернов.

Талантливый человек много картин посвятил Великой Отечественной войне. Здесь сыграло свою роль фронтовое прошлое его отца, который рассказывал о боевых действиях и обстановке в то время.

По факту происшествия сейчас проводится проверка ФОТО: Черный список - Новый Оскол Фото: соцсети

Владимир Чернов также увлекался моделированием, делал макеты самолетов и военной техники. Он называл себя «гармоничной и счастливой личностью».

Пилот был женат. У него взрослые дочь и сын.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка. «Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким погибшего.