Свежие новости о «Крыльях Советов» на 19 июля 2021: презентация формы и новые трансферы

Зиньковский и Сергеев представили новую форму «Крыльев». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» вышли на финишную прямую подготовки к новому сезону. Все контрольные матчи сыграны, впереди – уже в это воскресенье – первая игра в РПЛ. Рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 19 июля 2021.

Уступили «Уралу»

В это воскресенье «Крылья» провели заключительный контрольный матч этого межсезонья. На «Солидарность Арене» подопечные Игоря Осинькина уступили «Уралу» 0:1. Единственный гол на 28 минуте забил Юрий Железнов.

Первый официальный матч в новом сезоне самарцы проведут также на «Солидарность Арене». В воскресенье, 25 июля, «Крылья» примут грозненский «Ахмат». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по самарскому времени.

«КС» и «Солидарность» продолжат сотрудничать

«Крылья» на своем официальном сайте объявили о продолжении сотрудничества с банком «Солидарность».

- Банк «Солидарность» является партнером клуба уже более трех сезонов. За это время было проведено множество общих мероприятий, в том числе организован чартерный рейс для болельщиков до Грозного на полуфинал Кубка России. Новое соглашение подразумевает расширение совместных активностей. Логотип партнера будет размещен на игровой форме «Крыльев Советов», - говорится в сообщении самарского клуба.

Ранее «Крылья» объявили о партнерстве со страховой группой «СОГАЗ». Логотип компании также будет на игровой форме самарцев, а на «Солидарность Арене» выделят специальный сектор «СОГАЗ-детям».

Новая форма

Кстати о форме. Вчера «Крылья» презентовали домашний и выездной комплекты на новый сезон.

Форму сделала компания Puma, с которой «КС» сотрудничают c 2018 года. Комплекты выполнены на базовом шаблоне, домашний – темно-синий, выездной – белый.

Эту форму выбрали обладатели абонементов на игры «Крыльев».

Форма «Крыльев» на сезон 2021/2022. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Новую форму самарский клуб представил роликом с участием Антона Зиньковского и Ивана Сергеева. Футболисты переправились на катере на другой берег Волги и оттуда любовались Самарой.

- Волга, как и «Крылья Советов», является настоящим символом Самары. В этом сезоне у нашей команды будет новый хештэг #ВдохновленныеВолгой, - отметили в пресс-службе «КС».

«Крылья» интересуются Глушенковым

Максим Глушенков может вернуться в Самару. По крайней мере, «Крылья» подтвердили интерес к футболисту «Спартака», который выступал за волжан в позапрошлом сезоне.

- Будут ли еще приобретения? Мы работаем над этим. Рассматриваем варианты как с арендой, так и с покупкой. Вариант с арендой Максима Глушенкова? Нам он интересен. Кроме «Крыльев» им также интересуются «Химки». Мы ведем переговоры. Надеюсь, что скоро вы все узнаете, - приводит слова гендиректора «Крыльев» Вадима Андреева «Чемпионат».

Ранее «Крылья» подписали Данила Липового из «Динамо», украинца Дмитрия Иванисеню, арендовали Германа Онугху у датского «Вайле». Также вместе с «Крыльями» тренируются Сергей Пиняев и Данил Пруцев, который выступал за самарскую команду в начале прошлого сезона, а потом перебрался в «Сочи».

Женские «Крылья» борются за лидерство в своей группе

Женские «Крылья Советов» сегодня, 19 июля, проведут решающий матч в группе в I лиге. Самарчанки сыграют с «Химками» на втором поле «Металлурга». Начнется игра в 12:30 по самарскому времени.

Ранее «Крылья» одержали первую победу в I лиге – волжанки обыграли московский клуб «Строгино» 3:0. Дублем отметилась Анастасия Руднева, еще один гол на счету Марии Дурновой.