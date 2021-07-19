Накипело: самарец семь лет не мог поделить с бывшей женой дачу и в итоге взялся за нож

Мужчину обвинили в покушении на убийство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дмитрию (имена героев изменены. Прим.автора) из Самары 46 лет, у него есть любимая жена, с которой они живут душа в душу, и... бывшая жена, которая годами отравляла ему жизнь.

Непростительная обида

С Алиной Дмитрий развелся 7 лет назад, из-за измены. Жена полюбила какого-то Максима, дальше так жить было невозможно, супруги поделили имущество и разбежались. Дочки (Аня и Василиса) остались с мамой.

К удивлению (и чего уж говорить — разочарованию) Дмитрия, Максим его «бывшую» не бросил, наоборот, они поженились, и одна из дочек даже взяла фамилию и отчество отчима. Дмитрий был в бешенстве.

Еще больше его бесила невозможность «выжить» Алину с общей дачи. Они владели ею напополам, никто не соглашался уступить свою половину другому. Дмитрий регулярно менял замки, Алина с семьей (дочками и новым мужем) регулярно их вскрывала, что каждый раз приводило к конфликтам.

20 июня прошлого года Дмитрию вновь позвонил сосед и сообщил, что кто-то ходит по его участку. Он бросил все дела, помчался на дачу и застал там... двух своих дочек. Им предъявить было нечего, Дмитрий уехал, но ситуация не давала ему покоя.

Быстрая расправа

Дмитрий не спал всю ночь, рассуждая так: если дочки приехали на участок, то, по-любому и «бывшая» явится с «этим». А это уже наглость с их стороны. К утру гнев Дмитрия разгорелся с невиданной прежде силой. Он сложил в пакет топор и нож и к 8 утра поехал на дачу.

Он оказался прав: дверь в дом ему действительно открыл Максим. Дмитрий пробормотал «Это не для тебя» и бросил топор в сторону, достал нож и начал наносить Максиму удары. От неожиданности тот не успел оказать никакого сопротивления. Крикнул лишь «Девочки, спасайтесь!» и попятился.

Послышался топот — это со второго этажа спешили на помощь Алина и старшая дочь Аня. «Все вы ляжете здесь», — пообещал им Дмитрий.

Аня смело встала между Дмитрием и его жертвой, рукой встретила нож, который предназначался ее отчиму. Алина в это время оттаскивала бесчувственного Максима на кухню.

Аня поскользнулась на крови отчима, упала на пол, вцепилась в ногу отца, чтобы не дать ему пройти на кухню. В бешенстве Дмитрий стал кулаком бить ее, куда только мог дотянуться. Взмахнул ножом. «Давай, добей меня», — глядя прямо ему в глаза, выкрикнула Аня. Тут он словно пришел в себя. Отпустил дочь, вышел во двор, тем же ножом, с которым напал на Максима, порезал шины на его машине, сел на пенек, вызвал полицию и замер в ожидании.

Не хотел никого убивать?

— Дмитрию предъявили обвинение в покушении на убийство, — рассказала корреспонденту «КП-Самара» старший помощник прокурора Красноглинского района Яна Кудряшова. — По версии следствия, из личной неприязни он нанес потерпевшему 14 ударов ножом, потерпевший выжил лишь чудом.

На суде же Дмитрий заявил: на самом деле убивать он никого не хотел. Да, «накипело», поехал на разборки. Но и у Максима у порога лежали бита и топор. Он Дмитрий, решил, что это для него приготовили, поэтому напал первым. Во всем виноват нервный срыв — шутка ли, ведь «бывшая» его семь лет изводит. Но в покушении на убийство он не виноват. В умышленном причинении тяжкого вреда здоровью — да, может быть. Но не более того.

Суд, однако, к такому заявлению отнесся скептически. Дмитрия признали виновным в покушении на убийство и приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима. Плюс обязали выплатить Максиму 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Таким решением остались недовольны все, приговор обжаловали, теперь его будет рассматривать Самарский областной суд.