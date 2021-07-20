«Залетели в реки»: самарцы устраивают зажигательные танцы на фоне городских достопримечательностей

Танцоры хотят показать не только так круто танцевать, но и какой красивый у нас город Фото: скриншот

Прогрессивные молодые таланты Самары не упускают возможности показать себя и стараются набрать популярность в социальных сетях. В настоящее время в рекомендациях на таких платформах как «Тик Ток», «Инстаграм» и «Вконтакте» одним из популярных направлений коротких видеороликов стал танец «Шаффл», который представляет собой быстрые, ритмичные стэп-движения, но на «современный» лад под электронную музыку.

Смотреть видеосюжет Shuffle в Самаре. Самолет

Яна Борисова является ученицей школы танцев Валерия Субботина, который уже 9 лет учит детей и взрослых танцевать в стиле Хип-Хоп и «Шаффл». Девушка поделилась с «Комсомолкой» успехами танцевальной школы и рассказала о новом «челлендже», в котором приняла участие.

- Танец «Шаффл» сейчас очень популярен во всем мире. Нам захотелось создавать короткие видео на фоне самарских достопримечательностей, чтобы показать жителям города не только как это здорово - танцевать, но и как прекрасен наш город и сколько в нем интересных объектов! – рассказала Яна.

Сейчас у танцоров есть несколько видеороликов, которые набирают просмотры в социальных сетях. Ребята гордятся тем, что «залетели в реки» (стали популярны среди многих пользователей соцсетей – прим. автора) и их танцы на фоне самарских достопримечательностей понравились не только местным жителям, но и людям их других городов.