Счет шел на минуты: врачи рассказали, что помогло им спасти разбившегося под Сызранью мотоциклиста

После ДТП счет для Сергея шел на минуты. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Сергей Михеев из Ульяновска водит мотоцикл почти 40 лет. Все эти годы удача сопутствовала мужчине, и ему удавалось избегать аварий. Но все изменилось 3 июля 2021 года.

Тот страшный день Сергей запомнит надолго. Мотоциклист привычно гнал «железного коня» по трассе М-5 по направлению к Самаре. Нещадно пекло солнце, температура воздуха приближалась к 35 градусам.

- Под Сызранью я на какое-то мгновение отвлекся. Видимо, жара сыграла злую шутку, ослабила внимание, - вспоминает Сергей. - Сам не пойму, как я мог не заметить едущий впереди автомобиль.

Но факт остается фактом - мотоциклист не заметил машину впереди и на полном ходу въехал в нее. Быстрый удар - и вот уже Сергей летит на асфальт.

- Помню все как в тумане, - рассказывает мужчина. - Хорошо, что на мне был шлем и вся защитная экипировка, голова не пострадала…

Сергей искренне благодарен врачвам, которые буквально вытащили его "с того света" Фото: Ольга НОВИКОВА

«Вытащили с того света»

На скорой помощи мотоциклиста доставили в сызранскую больницу. Едва взглянув на него, местные врачи бросились звонить коллегам в областной центр. Голова у Сергея действительно не пострадала. Чего нельзя сказать про остальное тело. Перелом ключицы показался мелочью по сравнению с сильнейшим ушибом грудной клетки, из-за которого у мужчины повредилось легкое. Состояние было крайне тяжелым - если в машине скорой помощи мужчина еще был в сознании, то в больнице он «отключился», а сатурация (содержание кислорода в крови) стремительно падала.

- Счет шел уже даже не на часы, а на минуты, - рассказывает врач анестезиолог-реаниматолог отделения экстренной и плановой консультативной помощи СОКБ им.Середавина Олег Чучлов. - Коллеги из Сызрани связались с нами, и было принято совместное решение о подключении пациента к аппарату ИВЛ и переводе в областную больницу. Но наземным транспортом добираться было бы очень долго, мы бы просто не успели. У пострадавшего были повреждены легкие - сильный ушиб, гемопневмоторакс. Поэтому за Сергеем вылетел вертолет санавиации - менее чем через час после звонка наша бригада в составе реаниматолога, врача-торакального хирурга и фельдшера была на месте. Наш вертолет оснащен аппаратом ИВЛ и всем необходимым реанимационным оборудованием - по сути это мобильная палата интенсивной терапии. Это помогло нам довезти пациента живым и передать его в руки операционной бригады.

Для спасения Сергея в Сызрань срочно вылетел вертолет санавиации. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Хирурги незамедлительно провели операцию, ушили поврежденное легкое, чтобы вернуть ему работоспособность. И уже спустя две недели Сергея выписали.

- Я очень благодарен врачам, которые так быстро среагировали, так слажено сработали, и практически вытащили меня с того света, - признается Сергей. - На мотоцикл я, конечно, снова сяду, однако теперь буду осторожнее.

Врач анестезиолог-реаниматолог Олег Чучлов довез пациента до операционного стола живым Фото: Ольга НОВИКОВА

Сократить время эвакуации

За год служба санавиации СОКБ им.Середавина проводит более 2,5 тысяч выездов. Конечно, не только на вертолете - в службе 20 прекрасно оснащенных реанимобилей и «вертушка» Ми-8.

И.о. завотделением Юрий Бубнов тоже выезжает на экстренные вызовы Фото: Ольга НОВИКОВА

- В основном мы работаем на дальние районы Самарской области, в радиусе 200 километров,- рассказал и.о. завотделением экстренной и плановой консультативной помощи СОКБ им.Середавина Юрий Бубнов. - В основном занимаемся медицинской эвакуацией и оказанием специализированной медпомощи там, где она недоступна. У нас самое большое отделение в городе - 204 сотрудника, специалисты всех профилей. К пациенту могут выехать мультидисциплинарные бригады, нейрохирург, сосудистый хирург, акушер, кардиолог, детские врачи - задействованы все службы. Наш приоритет - тяжелые пациенты, где надо сократить время эвакуации. Это может быть ДТП, где пациент тяжелый, нужна ИВЛ, это могут быть пневмонии, в том числе ковидные, с тотальным поражением легких, могут быть дети, беременные. Вертолет появился в нашей службе в августе 2020 года. Он позволяет существенно сократить время доставки пациента. Например, до Сызрани долетаем за 20-30 минут, в то время как машина едет туда 2-3 часа. Летаем и днем и ночью, пилоты и врачи дежурят 24 часа в сутки. За 2020 год на вертолете вылетали к пациентам 61раз, в этом году - уже 72. Всех удалось довезти живыми.