Почему Самара так называется: козы, бобры, злые духи и другие возможные вдохновители названия города

Историкам не хватает информации, чтобы остановиться на одной теории Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

История топонима “Самара” — одна из любимых тем для споров местных историков и краеведов разной степени подготовленности. Причем с годами количество версий, не уменьшается, а только растет. В год 435-летия Самары (дата, которую многие тоже готовы оспорить) “Комсомолка” решила собрать теории, объясняющие, почему Самара так называется. Мы не беремся делать выводы, какая из них звучит правдоподобнее, но некоторые определенно забавны.

Официально принято считать, что впервые письменно упомянул населенный пункт на слиянии рек Волги и Самары арабский путешественник Ахмад Ибн Фадлан в 921 году. А в 1367 году Samar нанесли на карту венецианские картографы Франциск и Доминик Пицигано. Кроме того, некая “Самарха” (довольно могущественная) на территории Скифии упоминается в “Хронике” Гуго Сен-Викторского и на Эбсторфской карте - правда, этот документ точным никак не назовешь. И в любом случае, эта информация еще не проливает свет на происхождение топонима.

На Эбсторфской карте Самара где-то в Скифии, слева

Разночтения начинаются уже там, где говорится, что своим названием населенный пункт обязан реке. Если так, то какой конкретно?

Одни считают, что Волге, которую античные авторы называли Ра, а мокшане и эрзяне - Рав? Мол так и получилась “Сама Ра”. Ведь samar - это якобы купец по-гречески. Только непонятно в каком-таком словаре найден этот перевод.

А может речь все-таки о реке Самаре, которую отметил как Samur уже упомянутый Ибн Фадлан? Статья Википедии ссылается на мнение Макса Фасмера, который считал, что слово Самара появилась из татарского и чувашского samar, калмыцкого samr, киргизского sardar, что означало “мешок, таз, кувшин”. Подробнее эта тема раскрыта в материале о другой реке Самаре - притоке Днепра. Согласно ему, Фасмер утверждал, будто в тюркских наречиях “самар” и похожие слова могли означать излучину реки. Однако если мы откроем современные словари, то подтверждения такой трактовке не найдем. Ну нет там никаких мешков и излучин, похожих на самару! Зато в переводе с монгольского samar - это орех. На индонезийском это слово означает “слабый”. В общем, пространство для филологических упражнений огромное.

Непонятно даже, в честь которой из двух рек город получил название Фото: Архив "КП"

Однако не будем забывать, что Ахмад Ибн Фадлан был арабом. А samur в переводе с персидского (иранского) - “выдра”. А почему бы и нет? Ведь у нас и село Бобровка на реке Самаре имеется. А еще корни будто бы можно разглядеть в восклицании на арабском “Сура мин раа!”, что должно означать “Обрадуется тот, кто увидит!” Но если, опять же, предложить современным онлайн-переводчикам эту фразу, ничего похожего мы на арабском не получим.

А еще некоторые исследователи находят в Самаре козий след. Недаром же парнокопытное на гербе оказалось! Проконсультировавшись с русско-мокшано-эрзянским словарем мы и правда найдем, что “сея мар” — это “козья куча”. Последнее — в смысле “ворох”, а не в каком-то нехорошем. И это вполне “дружится” с прежним названием Волги, “Рав”. Сторонники такой теории даже нашли дополнительный аргумент в ее пользу на карте венецианского монаха Фра Мауро. Тот подписал реку рядом с поселением Samar как fl. Chaisu bianco. “Chaisu” в данном случае - неверно расслышанная “коза”, а bianco, ясное дело, переводится как “белая”. Вот только венецианец на своей карте в принципе всю России поделил на территории разных цветов. Белый достался восточной части страны, только и всего.

Белая и Красная Россия на фрагменте карты Фра Мауро

Есть также мнение Евгения Бажанова — краеведа, не имеющего профильного образования, но написавшего много книг и совершившего ряд открытий, не признанных историческим сообществом. Он считает, что самарой или самаркой называлась длиннополая одежда славян, пришедших в наши края с севера.

А наиболее экзотическое объяснение находит корни Самары в санскрите - прежде всего, в слове “мара”, означающем смерть. Да и в славянской мифологии такой персонаж есть. Жутковатые, выходит, места!

Как бы то ни было, исторических данных, чтобы уверенно сделать главной какую-то одну теорию, пока маловато. А значит можно смело принимать ту версию происхождения названия Самары, которая кажется наиболее убедительной. Или, чем черт не шутит, предложить собственную.

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