«Наденьте детям трусы!»: самарцев возмутили голые карапузы на пляже

Переполненный общественный пляж - не лучшее место для голых детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жаркая погода буквально манит горожан окунуться в Волгу. Однако поход на общественный пляж может обернуться не самым приятным соседством. Самарцы в соцсетях возмутились обилием голых детей на общественных пляжах. Горожане пожаловались на молодых родителей, которые не надевают плавки детям и отпускают сыновей и дочек разгуливать голышом у всех на виду.

- Дети-то маленькие, еще ничего не понимают. Но рядом находятся и ребята постарше, и подростки, и взрослые, может быть даже извращенцы какие-нибудь! Неужели трудно надеть детям трусы? Почему эти яжематери считают, что всем вокруг приятно смотреть на их голопопых чад? Это общественное место, надо же как-то соблюдать приличия! - возмущаются самарцы в соцсетях. - Это уж не говоря о всяких инфекциях, которые на пляже можно подцепить. О других не думают, так хоть о своем ребенке позаботились бы!

Главная опасность - грибки и дерматиты

Врач-педиатр многопрофильной клиники «Реавиз» Владимир Строкань рассказал журналисту «КП-Самара», опасно ли детям находиться на общественном пляже голышом, и с какими опасностями здесь могут столкнуться малыши.

- Как врач-педиатр и отец двух дочек я против традиции раздевать маленьких детей на пляже догола, - отметил Владимир Строкань. - Обнаженные половые органы - ворота для разнообразных инфекций и особенно для грибков, которых на общественном пляже может быть немало. Кроме того, контакт с песком, который забивается в промежности, может вызвать серьезные дерматиты, в первую очередь у девочек. И если от инфекций естественная защита половых органов еще более-менее сработает, то грибковые заболевания и дерматит - вполне реальная и серьезная опасность для малышей. Кроме того, плавки защищают от возможных укусов насекомых, которые в этих местах могут дать у детей особенно сильную аллергическую реакцию. Кроме того, важен и культурный аспект, соблюдение приличий в общественных местах, которые воспитываются с самого раннего детства.

Синтетика или хлопок?

Медики говорят: воздушные ванны голышом могут быть действительно полезны для кожи ребенка, но речь идет о кратковременных процедурах на чистом коврике, а не о многочасовом пребывании на грязном песке общественного пляжа. А при возвращении с пляжа ребенку обязательно нужно первым делом принять душ.

При выборе плавок для самых маленьких врачи советуют обратить внимание на синтетические ткани.

- Трусики должны быть облегающими, но не стягивающими, - подчеркивает Владимир Строкань. - Ткань плавок лучше выбирать синтетическую, а не хлопковую. При контакте с водой синтетическая ткань становится более мягкой, а потом на воздухе быстрее высыхает. А хлопок, наоборот, сохнет дольше, а при контакте с водой грубеет, и может натереть кожу. А такие повреждения кожных покровов - дополнительные ворота для инфекции.