«А мог бы быть Чехом»: самарец рассказал, как стал Котом и не мешает ли ему новая фамилия

Артем Кот - музыкант. Но это не псевдоним Фото: СОЦСЕТИ

Считается, что в имени и фамилии человека заложена программа жизни, которая определяет судьбу. Это сочетание звуков мы слышим чаще всего. В некоторых культурах даже считалось, что если человек хочет самостоятельно поменять фамилию, он может внести серьезную корректировку в жизнь, а если выбор будет неудачным, то судьба может преподнести неприятные сюрпризы. Но самарец трудностей совсем не боится, он смело сменил фамилию, которую считал неблагозвучной, на краткую и понятную - Кот.

- Ни с кем я особенно не советовался. Просто в один прекрасный день пришел в ЗАГС, заполнил заявление, заплатил госпошлину и вышел с новым свидетельством о рождении.

Называть свою старую фамилию Артем не соглашается, друзья ее давно забыли, ведь на такие жизненные перемены Артем решился еще на втором курсе университета. Сейчас он успешно работает в IT-сфере и увлекается музыкой.

Откуда взялся Кот?

- Фамилия «Кот» пришла мне в голову спонтанно, когда я сидел в загсе и заполнял заявление. Получается, что я пришел туда, еще даже не зная, какую фамилию мне взять. Для меня было важно лишь то, чтобы она была краткой, понятной и без мягких согласных.

Артем отметил, что родные такому решению не удивились, ведь фамилия досталась ему от отца, а о нем дома как-то не положительно отзывались.

К хвостатым Артем весьма благосклонен. Дома у него обитают сразу два представителя этого вида - кошка по имени Узбекская Лепешка и кот по клички Чесночный соус.

- Всегда хотел, чтобы дома жили кошки с необычными именами, вот и выбрал для своих питомцев такие клички,

Что ж не Чех?

Молодой мужчина признался, что при выборе фамилии был у него и еще один вариант. Но от него пришлось отказаться - не те согласные. Вообще Артем уверяет, что никаких особых прозвищ у него никогда не было.

- Одно время близкие друзья-музыканты назвали меня - Чех, - Артем признал, что с этим связана целая история. - Когда мы разбирали гараж, чтобы в нем репетировать, нашли там желтую коробочку неизвестного происхождения. Нам стоило больших усилий ее открыть, внутри оказались презервативы из Чехословакии 70-х годов. С тех пор в узкой компании друзей-музыкантов, меня называли Чех. Я даже подумывал взять это прозвище как фамилию, но изменил свое решение, потому что там мягкая “Ч”, я считаю, что мягкие согласные не всегда в фамилии звучат благозвучно.

Как как вас записать?

Кто знает, может быть именно благодаря смене фамилии, судьба Артема сложилась именно так, как сложилась. А он на жизнь не жалуется. Друзья и товарищи к новой фамилии привыкли даже слишком быстро, а первое время все подчеркивали, что она Артему идет куда больше предшествующей.

Однако всех ожиданий Артема новая фамилия все же не оправдала.

- Я думал, что будет проще с переспрашиванием, мол четко, понятно и на слух хорошо воспринимается, но меня часто путают с «Котовым» и записывают неверно, правда мне это не мешает. Главное, что в моей фамилии глухие твердые согласные и звучит она как прозвище.

Не такая уж и бюрократия

Для тех, кто также мечтает изменить свою судьбу, сменив имя или фамилию, Артем советует не бояться и смело идти к своей цели. По его словам, сделать это проще чем, кажется.

- Сменить фамилию не сложно. Пришел в ЗАГС написал заявление, заплатил пошлину и получил новое свидетельство о рождение. На основании этого документа меняешь паспорт, при необходимости можно легко сменить и другие документы: страховой медицинский полис, военный имеет, диплом. Много времени у меня это не заняло - за две недели были готовы основные документы. Остальное менял по мере необходимости: пошли в поликлинику - поменял полос на основании смены паспорта.

КОНКРЕТНО

Как сменить фамилию в Самаре

Поменять свои имя или фамилию может любой человек, старше 14 лет. младше тоже может, но для это необходимо нотариально заверенное согласие родителей, усыновителей или попечителей.

Заявление о смене подается в письменной форме в отдел ЗАГС по месту регистрации рождения или по месту жительства. с собой в ЗАГС придется взять и документы, в том числе паспорт и свидетельство о рождении;

Пошлина за государственную регистрацию перемены имени - 1600 рублей.

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