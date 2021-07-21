«Нервничает мама, а страдает ребенок»: как пережить отъезд ребенка в лагерь и не сойти с ума

Не все дети легко адаптируются к условиям пионерлагеря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отъезд ребенка в пионерлагерь может стать серьезным испытанием как для самого малыша, так и (иногда даже в большей степени) для его родителей. Особенно если сын или дочка - «домашние» дети и едут в лагерь впервые. Особенно если мама когда-то сама получила в лагере негативный опыт или просто начиталась на форумах в интернете страшных историй и отзывов. В результате ожидание поездки, которая изначально задумывалась как возможность ребенку хорошо и интересно провести время в летние каникулы, пока родители работают, может превратиться в сущее наказание. Самарский клинический психолог Екатерина Калинина объяснила журналисту «КП-Самара», как родителям пережить отъезд детей в лагерь.

«Не нагнетайте ситуацию»

В первую очередь эксперты советуют родителям не проецировать на детей свои собственные страхи и возможные пережитые когда-то в юности неприятности.

- Иногда мама боится, что ее ребенка в лагере обидят или ему будет одиноко, потому что она пережила подобный опыт, - говорит Екатерина Калинина. - Но пережитый ею опыт совсем не значит, что с ее ребенком произойдет то же самое. А вот обстановка нервозности перед поездкой, даже если мама не высказывает свои опасения вслух, всегда «считывается» ребенком. И в результате такого нагнетания ситуации ребенок тоже начинает нервничать, а расставание переносится гораздо болезненнее.

«Я в тебя верю»

Психологи подчеркивают: когда родители нервничают, транслируют свои переживания, то они тем самым убивают веру ребенка в себя.

- Любому человеку, чтобы расти и развиваться, нужен опыт, в том числе негативный, - отмечает Екатерина Калинина. - Родителям важно помнить: ребенку для развития нужно совершать ошибки, встречаться с препятствиями и преодолевать трудности. Только так ребенок учится жить в этом мире. И здесь особенно важен посыл родителей «я в тебя верю», «все будет хорошо», «если тебе будет нужна помощь, то я рядом». А если родители нервничают, то они формируют у ребенка страх и неуверенность в собственных силах и возможностях - «мама боится, что я не смогу, значит, у меня не получится».

«Не бросайтесь сразу забирать ребенка домой»

Важно помнить и про период адаптации. По словам специалистов, в среднем он занимает от трех до семи дней в зависимости от характера и темперамента ребенка.

- Если в это время ребенок звонит и жалуется, просит забрать его домой, то его нужно обязательно выслушать, однако жалобы «разделить на два» и немного подождать, пока эмоции схлынут, - отмечает Екатерина Калинина. - Как правило, если ситуация безопасна, а ребенок просто еще не адаптировался, то его жалобы носят не конкретный, а общий характер - то есть «плохо, но что конкретно - назвать не могу». Но, безусловно, родителям надо быть чуткими, потому что, к сожалению, действительно могут быть случаи буллинга, насилия, какие-то негативные ситуации. Перед поездкой обязательно стоит рассказать ребенку, что если он столкнется с недопустимым поведением, то не нужно стесняться, молчать, надо сразу же сообщить вожатому, руководству лагеря и родителям. Однако преждевременно волноваться и кидаться забирать ребенка из лагеря в первые же дни не стоит.

Также специалисты советуют созваниваться с ребенком в лагере в первой половине дня. Как правило, в это время ребята заняты в кружках или на мероприятиях, им интересно и некогда жаловаться по пустякам. А вот если позвонить ребенку вечером, перед сном, на него, напротив, может нахлынуть тоска по дому.