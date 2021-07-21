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Общество21 июля 2021 11:48

5 маршрутов для выходных: куда махнуть на электричке из Самары

Если все самое интересное в городе изучено, душа требует впечатлений, а времени и денег в обрез, садитесь в электропоезд и отправляйтесь в путешествие по родному краю
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Фото: Шестерникин

Фото: Шестерникин

Некоторым кажется, что поездка на электричке - это неудобно и скучно. Вовсе нет! Это очень практичный, быстрый и вполне комфортный пригородный транспорт. Многие жители Самарской области каждый день ездят на электричках на работу или учебу, а горожане по выходным отправляются на дачу или на природу. Но электричка - это еще и отличный способ организовать бюджетное путешествие. Особенно, если оплачивать поездку картой национальной платежной системы «Мир».

Железнодорожная станция «Тургеневка»

Тургеневка.

Тургеневка.

Приехать сюда стоит ради истории. Станцию «Тургеневка» оборудовали во время строительства Самаро-Златоустовской железнодорожной ветки в 1882 - 1890 годах и назвали в честь села. Здание вокзала и несколько дореволюционных домов, построенных более ста лет назад, отлично сохранились. Еще одна местная достопримечательность - кирпичная водонапорная башня с деревянным завершением. Доехать до «Тургеневки» на электричке можно меньше чем за час.

Жигулевское море

Жигулевское море. Фото: Шерстеникин

Жигулевское море. Фото: Шерстеникин

Летом мы мечтаем уехать на морские курорты и очень расстраиваемся, если это не получается. Но не все знают, что хорошо отдохнуть можно и в Самарском крае. К примеру, отправиться на Жигулевское море - водохранилище в Самарской области на реке Волга. Красивых и вдохновляющих мест здесь хватает, а самое сказочное - яхт-клуб «Дружба» и известный маяк. Здесь много туристов, местные тоже приходят любоваться пейзажами. Самый популярный способ добраться до местного моря – на электричке. Дорога до конечной станции, которая так и называется - «Жигулевское море» - займет чуть больше 2 часов.

Золотой бор

Максимально простой маршрут для тех, кто хочет расслабиться и отдохнуть от суеты - сесть на электричку «Самара - Жигулевское море» и выйти на станции «154 км». Приезжать сюда можно в любое время года и каждый раз вам предстанет новая картина. Чистый лес, свежий воздух, тишина и минимум туристов - то, что нужно для полноценного отдыха и перезагрузки. При желании этот маршрут можно дополнить пешей прогулкой к Цареву кургану, реке Сок, Сокским штольням и заброшенному Сокскому карьеру. Доехать до этих красот на электричке можно примерно за полтора часа.

Гора Тип-Тяв

Не выезжая из Самары можно оказаться на вершине горы и насладиться панорамой Волги и Жигулевских гор. Полтора часа на электричке - и вы сможете гулять по петляющей горной тропинке, любоваться горными склонами и увидеть, какой изгиб делает Волга в районе Самары. При желании можно заказать экскурсию и тогда гид расскажет об истории города и о том, какие секреты хранят подземные недра Сокольих и Жигулевских гор, какие полезные ископаемые там добывают.

Национальный парк «Самарская лука»

Большую часть парка занимают невысокие, покрытые лесом Жигулевские горы - отличное место для несложных пеших походов и велопрогулок. Со смотровых площадок нацпарка открывается впечатляющий вид на окрестности, в лесу встречаются лисы и кабаны, а в поселках можно посмотреть на монастыри, старинные здания и пещеры. Опытные путешественники советуют ехать сюда именно летом, потому что зимой передвигаться по парку не очень удобно.

КСТАТИ

В путешествие - со скидкой

Лето - отличное время для путешествий по родному региону, поездок на дачу, к друзьям и родственникам. Тем более, билет на электричку в летние месяцы стоит дешевле. C 1 июня до 30 сентября 2021 года жители Самары, области и гости города смогут ездить на электричках Самарской пригородной пассажирской компании со скидкой 10% от стоимости проезда (но не более 20 рублей за одну операцию). Чтобы получить скидку, пассажирам электричек достаточно оплатить проезд в стационарных кассах и пригородных поездах картой «Мир» любого банка. Кстати, это первая подобная акция в пригородных поездах в России. С ее полными правилами и можно ознакомиться на сайте www.privetmir.ru.

Сегодня в Самарской области выдано два млн карт «Мир», которые активно используются ее жителями для оплаты покупок, а также проезда в транспорте. Так что выгодные поездки доступны практически каждому.

БИЗНЕС-ПРЕСС