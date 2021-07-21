5 маршрутов для выходных: куда махнуть на электричке из Самары

Фото: Шестерникин

Некоторым кажется, что поездка на электричке - это неудобно и скучно. Вовсе нет! Это очень практичный, быстрый и вполне комфортный пригородный транспорт. Многие жители Самарской области каждый день ездят на электричках на работу или учебу, а горожане по выходным отправляются на дачу или на природу. Но электричка - это еще и отличный способ организовать бюджетное путешествие. Особенно, если оплачивать поездку картой национальной платежной системы «Мир».

Железнодорожная станция «Тургеневка»

Тургеневка.

Приехать сюда стоит ради истории. Станцию «Тургеневка» оборудовали во время строительства Самаро-Златоустовской железнодорожной ветки в 1882 - 1890 годах и назвали в честь села. Здание вокзала и несколько дореволюционных домов, построенных более ста лет назад, отлично сохранились. Еще одна местная достопримечательность - кирпичная водонапорная башня с деревянным завершением. Доехать до «Тургеневки» на электричке можно меньше чем за час.

Жигулевское море

Жигулевское море. Фото: Шерстеникин

Летом мы мечтаем уехать на морские курорты и очень расстраиваемся, если это не получается. Но не все знают, что хорошо отдохнуть можно и в Самарском крае. К примеру, отправиться на Жигулевское море - водохранилище в Самарской области на реке Волга. Красивых и вдохновляющих мест здесь хватает, а самое сказочное - яхт-клуб «Дружба» и известный маяк. Здесь много туристов, местные тоже приходят любоваться пейзажами. Самый популярный способ добраться до местного моря – на электричке. Дорога до конечной станции, которая так и называется - «Жигулевское море» - займет чуть больше 2 часов.

Золотой бор

Максимально простой маршрут для тех, кто хочет расслабиться и отдохнуть от суеты - сесть на электричку «Самара - Жигулевское море» и выйти на станции «154 км». Приезжать сюда можно в любое время года и каждый раз вам предстанет новая картина. Чистый лес, свежий воздух, тишина и минимум туристов - то, что нужно для полноценного отдыха и перезагрузки. При желании этот маршрут можно дополнить пешей прогулкой к Цареву кургану, реке Сок, Сокским штольням и заброшенному Сокскому карьеру. Доехать до этих красот на электричке можно примерно за полтора часа.

Гора Тип-Тяв

Не выезжая из Самары можно оказаться на вершине горы и насладиться панорамой Волги и Жигулевских гор. Полтора часа на электричке - и вы сможете гулять по петляющей горной тропинке, любоваться горными склонами и увидеть, какой изгиб делает Волга в районе Самары. При желании можно заказать экскурсию и тогда гид расскажет об истории города и о том, какие секреты хранят подземные недра Сокольих и Жигулевских гор, какие полезные ископаемые там добывают.

Национальный парк «Самарская лука»

Большую часть парка занимают невысокие, покрытые лесом Жигулевские горы - отличное место для несложных пеших походов и велопрогулок. Со смотровых площадок нацпарка открывается впечатляющий вид на окрестности, в лесу встречаются лисы и кабаны, а в поселках можно посмотреть на монастыри, старинные здания и пещеры. Опытные путешественники советуют ехать сюда именно летом, потому что зимой передвигаться по парку не очень удобно.

КСТАТИ

В путешествие - со скидкой

Лето - отличное время для путешествий по родному региону, поездок на дачу, к друзьям и родственникам. Тем более, билет на электричку в летние месяцы стоит дешевле. C 1 июня до 30 сентября 2021 года жители Самары, области и гости города смогут ездить на электричках Самарской пригородной пассажирской компании со скидкой 10% от стоимости проезда (но не более 20 рублей за одну операцию). Чтобы получить скидку, пассажирам электричек достаточно оплатить проезд в стационарных кассах и пригородных поездах картой «Мир» любого банка. Кстати, это первая подобная акция в пригородных поездах в России. С ее полными правилами и можно ознакомиться на сайте www.privetmir.ru.

Сегодня в Самарской области выдано два млн карт «Мир», которые активно используются ее жителями для оплаты покупок, а также проезда в транспорте. Так что выгодные поездки доступны практически каждому.