Гламур из глубинки: самарский блогер уехала в деревню и устроила там роскошную жизнь, но не для себя

Самарские блогеры уехали в глубинку за глэмпингом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из Самары до Подвальских террас добираться довольно долго. Сперва до Сызрани, потом до Шигон. Но разве это страшно, когда едешь на море? Такой достопримечательности, как волшебные, немного инопланетные холмы позавидует любой регион. Приключение лета - забраться на самую высокую точку, сидеть, свесив ноги, смотреть на Жигулевское море, слушать крики чаек, вдыхать полной грудью воздух с ароматами полевых трав... Когда Анастасия Заводская впервые приехала в Подвалье - а именно рядом с этим селом расположен уникальный памятник природы - она не поверила глазам.

- Мы много путешествовали, много где были, думали, что удивить ничем невозможно. Но природа Самарской области оказалась волшебной. Эти холмы, травы, виды, бескрайняя гладь моря - все поселилось в моем сердце. И уже тогда я поняла, что хочу показать эту красоту как можно большему числу человек.

Здесь и в самом деле гламурно - готовое место для съемок для модного журнала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Анастасия признается: примерно тогда родилась мечта. И помогла всему пандемия.

В начале 2020 года коронавирус разрушил планы многих россиян. Кто-то лишился отпуска, потерял деньги за возврат тура. А потом страну и вовсе посадили в запертых квартирах - на самоизоляцию. Анастасия и Дмитрий честно "отсидели" в городской квартире положенное. И как только разрешили уезжать на дачу, собрали вещит и уехали - в деревню.

- Я родом из Елховского района, там у меня оставался домик. Вот туда и приехали. Сначала обживались, привезли своих городских котов - они устраивали драки с местными, пришлось их запереть дома. Потом захотели беседку - и построили ее сами. У меня муж по образованию инженер, но раньше он ничего не строил, это был первый опыт. И нам очень понравилось.

Жизнь прекрасна! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Своими деревенскими буднями Анастасия честно делилась в инстаграме, рассказывала обо всем своим подписчикам. И сумела создать такую привлекательную картинку, что стала получать отзыы - мол, вот бы тоже так уехать из города. Но куда?

- Вообще сначала у нас родилась мечта построить шатер для себя, жить в нем. Но потом мы подумали: стоп, а почему так? Разве не можем мы сделать это для других?

Анастасия и Дмитрий взялись за дел всерьез: изучили опыт других глэмпингов, стали искать свой вариант для палаток. Купола делать не хотелось, зато душу тронули шатры-типи.

- Они похожи на жилища индейцев, правда из-за формы немного теряют в полезном пространстве. Но муж сумел несколько усовершенствовать конструкцию, придумать, как расширить пространство - так появился еще один вид шатров, Альфа. Палатки мы делали сами, деревянное основание, чертежи, проект, сами шили шатер. Сначала сделали прототип - в полный рост, не хотелось разбираться с чертежами, было легче сразу увидеть будущий результат, - рассказывает Анастасия.

Вид с Подвальских террас Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К тому моменту, как семья определилась с формой будущих палаток для глэмпинга, уже вовсю шли поиски участка. В Шигонском районе Анастасия оказалась не случайно.

- Мои вторые родители, крестная мама и ее муж - как раз из Подвалья, и здесь оставался их дом. Дядя мне всегда говорил: поезжайте, поживите там. Мне очень понравилось, что я увидела, а потом нашелся участок поблизости. Планы мы долго ото всех скрывали, предстоял аукцион, нам не хотелось неприятных сюрпризов. Мы за свой счет нашли и отмежевали участок, но участвовать в аукционе мог каждый. Было очень страшно

Анастасия рассказала, каких гостей ждет больше всего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но все получилось: участок достался нашим героям, началась стройка века, все делали своими руками. К Анастасии и Дмитрию присоединились друзья, которые тоже вложились в эту затею. Было и немало сложностей, ведь предстояло договориться с местными властями, с соседями, провести коммуникации. Правда, о трудностях Анастасия вспоминать не любит.

- Было много всего, конечно. Я про каждый шаг рассказывала в инстаграме, мне часто писали - как ты выдерживаешь, не бросишь это все. Но мы не сдавались - слишком многое было поставлено на карту.

Рядом есть речка, а на другом берегу живут сурки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Были, конечно, и недоброжелатели, которые сомневались, что подобный вид отдыха да еще и не за самую низкую цену (ночь в глэмпинге стоит от 4500 до 6000 рублей) будет востребован. Но Анастасия не сомневалась, что такой вид жилья - нужен.

- Это не массовый отдых, конечно. У нас всего 10 шатров и больше мы ставить не будем. Это для тех людей, которые хотят единения с природой, хотят утром видеть рассвет, пить кофе с запахом полевой травы, но при этом спать в мягкой кроватке. И это в первую очередь отдых для людей, которые не хотят, чтобы рядом была толпа, как на турбазе, шумные дискотеки. У нас даже действует тихий закон - в 22.00 выключаем музыку и наслаждаемся тишиной, - делится своим мнением хозяйка глэмпинга.

Глэмпинг выглядит нереально Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Открытие показало, что идею правда оценили. Шатры бронируют и для групповых заездов - например, на йога-ретриты, и для семейных путешествий. Даже несмотря на то, что добираться до Шигонского района неблизко. А хозяева стараются поразить гостей гламуром: накрывают для завтрака стол с вазой полевых цветов, устраивают посиделки у костра.. О своих дальнейших планах Анастасия пока особенно не распространяется: говорит, что пока наслаждается тем, что все получилось. Хотя и проблем хватает - например, недавно в глэмпинге пришлось бороться с ураганом, который не пощадил несколько шатров. Теперь семья думает, как сшить более прочное покрытие.

Можно прокатиться на сапах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мне хотелось бы еще, чтобы здесь появилась баня с террасой, еще хотим сделать свой пирс, чтобы с него можно было удобно купаться и парковать лодки. Хотим сделать утепленный вариант для зимы. Но это вопросы для долгого периода. А пока будем встречать гостей и верим, что найдем много друзей. Я вижу себя не владельцем большого отеля, а гостеприимной хозяйке, которая жаждет показать людям красоту вокруг, и хочется встречать именно близких по духу людей. Получается, мы продаем не проживание, а эмоции и погружение в атмосферу. А еще - частичку души! - говорит Анастасия.

Природа тут просто волшебная Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СПРАВКА "КП"

Что почем?

В будни:

типи - 4490

Альфа 4990

В выходные:

типи 5490

альфа 5990.

Есть мангальная зона, беседка для завтраков - обедов с техникой, 2 душа и 2 туалета.