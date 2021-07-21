Опрокинул телеги с водкой и напугал священника: какие легенды ходят про первый автомобиль Самары

Автомобиль Константина Головкина до сих пор фигурирует в городских легендах. Фото: историческая-самара.рф

Константин Головкин - личность для Самары почти легендарная. Купец и меценат, он прославился не только своей писчебумажной лавкой, коллекцией предметов искусства и знаменитой дачей со слонами. Многие простые горожане знали Константина Павловича, прежде всего, как владельца одного из первых в Самаре автомобиля. Вокруг Константина Головкина и его машины до сих пор ходит немало городских баек. Журналист «КП-Самара» собрала самые популярные легенды и попросила прокомментировать их самарского историка, краеведа, автора книги «Первые автомобили Самары» Глеба Алексушина.

Легенда №1

Завели мотор за четверть водки

Расхожая легенда называет Константина Головкина первым автовладельцем Самары. Как пишет автор портала «Историческая-Самара.рф» Валерий Ерофеев, Головкину приписывают владение машиной германской фирмы «Опель».

- Автомобиль доставили в Самару в 1904 году по железной дороге из Берлина, - пишет Валерий Ерофеев. - Когда его сгрузили с платформы и выкатили на привокзальную площадь, его встретила толпа зевак. Все гадали, поедет ли эта повозка без лошадей. Головкин принялся заводить мотор автомобиля, однако все его усилия по вращению пусковой рукоятки были тщетны.

Как гласит легенда, тогда Головкин немного передохнул и предложил четверть водки тому, кто сможет запустить двигатель. Помочь сразу же вызвались два местных грузчика. Они так рьяно взялись за дело, что уже через несколько минут двигатель заработал. После этого Головкин спокойно уселся в кресло, и под улюлюканье толпы поехал в сторону улицы Панской (современная Ленинградская).

Легенда №2

Устроил алкогольный потоп

Как гласят городские мифы, первое дорожное происшествие случилось с автомобилем Головкина в первую же поездку с вокзала. Когда он проезжал мимо ликеро-водочного завод, то доставил немало неприятностей выстроившимся на погрузку извозчикам.

- Лошади услышали громкий, непривычный звук автомобильного мотора, испугались и понесли, - описывает Валерий Ерофеев. - В результате с повозок, в которые они были запряжены, на мостовую повалились ящики с водкой. По улице хлынул целый ручей алкоголя. А некоторые обыватели воспользовались суматохой и стащили по несколько бутылок, которые упали, но не разбились.

В ситуацию была вынуждена вмешаться полиция. Пока стражи порядка разбирались в происшествии, сам Головкин уже успел уехать далеко. Однако избежать ответственности ему не удалось. Уже на следующий день его вызвали к губернатору. Там купца ждали несколько пострадавших торговцев, предъявивших счета за испорченный товар. Головкину не оставалось ничего иного как расплатиться. Как говорят, после этого он всегда тормозил на перекрестках, чтобы пропустить лошадей.

Автомобиль Константина Головкина, фото 1912 года. Фото: историческая-самара.рф

Легенда №3

Священник спустил собак и заперся в доме

Осенью 1905 года 34-летний Головкин познакомился со своей будущей женой - 17-летней Екатериной Тютюковой, и в июле 1906 года состоялось их венчание. В истории со свадьбой также не обошлось без автомобиля. Городская легенда гласит, что венчаться Головкин с невестой и двумя друзьями отравился на авто. Местом венчания была выбрана загородная церковь на 4-й просеке. Однако непривычное для Самары того времени средство передвижения сыграло злую шутку. Едва увидев водителя в необычном облачении - балахон-пыльник, поднятые на кожаную фуражку очки, священник так перепугался, что спустил собак и заперся в доме. Несмотря на все уговоры, выйти к будущим молодоженам он так и не пожелал. Так что Головкину с невестой пришлось отправиться в Семейкино, чтобы наконец обвенчаться.

Легенда №4

Подкладывали дохлых кур под колеса

По свидетельствам того времени, первые самарские водители были не слишком опытными и аккуратными. Счет раздавленных автомобильными колесами кур и собак шел на десятки. Немало раздавленных кур городские сплетни приписывают и Константину Головкину. Справедливости ради - поначалу купец не скупился и щедро возмещал ущерб владельцам погибшей живности. Однако этим начали пользоваться недобросовестные горожане.

- Увидев источник наживы, они начали подло подкладывать дохлую птицу под колеса автомобиля и требовать возмещения убытков, - рассказывает Валерий Ерофеев.

После того, как такие очевидные случаи мошенничества стали повторяться слишком часто, Головкин не выдержал, и полностью отказался возмещать ущерб.

КОМПЕТЕНТНО

Глеб Алексушин, историк, краевед:

- Константин Головкин не был первым автомобилистом в Самаре. Существует немало доказательств этого факта. Например, еще в 1903 году газеты сообщали о неизвестных автомобилистах, которые ездили по улицам и давили кур. У Головкина же автомобиль появился только в 1905 году. Есть расхожее мнение, что купец привез автомобиль в Самару в 1904 году, однако оно не соответствует действительности. Равно как и информация, что у Головкина был «Опель». Сохранились фотографии, и на них ясно видна марка машины - это американский «Олдсмобиль». Более того, эта модель появилась у них в 1905 году, то есть привезти ее в 1904-м в Самару Головкин никак не мог. Информация же про «Опель» тиражируется из старого интервью с дочерью Головкина, которая появилась на свет лишь через несколько лет после покупки автомобиля. Она заявила, что помнит: у отца был «Опель». Но я сомневаюсь, что этим свидетельствам можно доверять. Есть информация, что свой первый автомобиль Головкин продал, и приобрел другой. Также достоверно известно, что Головкин участвовал в международной гонке Санкт-Петербург - Псков - Рига - Санкт-Петербург, однако неудачно, и после первого тура вылетел из числа участников. А вот рассказы про испуганного священника, четвертушку водки, раздавленных кур - не более чем городские легенды, не подтвержденные историческими источниками. В газетах того времени мне ни разу не встречалось упоминание автомобиля Головкина. Да и вообще в то время он не был в городе такой заметной и значительной фигурой, как сегодня принято считать.

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