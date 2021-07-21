Поврежденные вертолеты и сорванные крыши: что творила разбушевавшаяся стихия в Сызрани 20 июля 2021 года

На Сызрань обрушилась гроза Фото: СОЦСЕТИ

Днем, 20 июля 2021 года, в городе Сызрань Самарской области произошел настоящий стихийный «апокалипсис». Природа настолько разбушевалась, что на некоторых домах посрывало крыши, а на аэродроме СВВАУЛ ураган повредил несколько вертолетов. Очевидцы стихийного бедствия в Сызрани поделились страшными кадрами с места событий. Люди боялись выходить из дома, а жители частного сектора переживали за свои жилища и домашних животных.

— Мы потеряли около двух десятков кроликов. От урагана обрушился сарай, и животных придавило, — рассказывает местная жительница села Малячкино.

Жители Сызрани и ближайших поселений сейчас подсчитывают убытки от внезапно обрушившейся бури. У многих разрушились постройки, снесло крыши, а поваленные ветром деревья, разбили стекла и автомобили. Также в некоторых районах произошел обрыв проводов.

Сейчас горожане подсчитывают убытки Фото: СОЦСЕТИ

Некоторые потеряли хозяйство Фото: СОЦСЕТИ

Те, кто в момент грозы оказался на дороге, стали свидетелями необычного явления — песчаной бури. Сильные потоки ветра подняли в воздух на несколько метров пыль и песок. Несмотря на то, что зрелище довольно страшное и опасное для жизни, сызранцы не упустили возможность снять природное явление на камеру мобильных телефонов.

Городские коммуникации не справлялись с обильными осадками Фото: СОЦСЕТИ

Отметим, что в Приволжском УГМС об опасности предупреждали еще во вторник утром. Позже МЧС сделали рассылку о надвигающейся непогоде. По прогнозу синоптиков, в тот день порывы ветра достигали 15-20 м/с, а в некоторых районах помимо грозы прошел град. На следующий день после природного стихийного бедствия, синоптики также предупредили о возможном ухудшении погоды в Самарской области.

После удушающей жары на город обрушились ливни Фото: СОЦСЕТИ

Днем, 21 июля 2021 года, местами по области также ожидаются грозы, град и усиление шквалистого ветра. В региональном МЧС призывают быть осторожными и по возможности не покидать здания и укрытия во время грозы.

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