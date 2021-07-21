Да, не оригинальная. Нет, не вратарская. Почему с формой «Крыльев Советов» все в порядке

Третья форма «Сочи» и домашняя форма «Крыльев». Фото: ФК «Сочи» / ФК «Крылья Советов».

«Крылья Советов» представили форму на предстоящий сезон Российской премьер-лиги. Сделали все грамотно – сняли приятное видео, обыграли дизайн, связав его с Волгой и возвращением к истокам. Домашняя форма «Крыльев» в этом сезоне темно-синяя с голубыми и зелеными вставками, выездная – белая с серыми и голубыми вставками.

Домашняя и выездная формы «КС» в этом сезоне. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Все хорошо, только новая форма – один в один с вратарской формой «Краснодара» и третьей формой «Сочи». В интернете тут же появились шутки по этому поводу и последовали обвинения в сторону клубов и компании Puma (а именно этот экипировщик поставляет форму всем трем командам) в неоригинальности.

Вот только ничего удивительного в том, что у трех клубов РПЛ одна и та же форма. Не удивлюсь, если еще кто-нибудь в России перед сезоном выкатит комплект с таким же дизайном, как у «Крыльев», «Краснодара» и «Сочи». Почему? Сейчас объясню.

Оригинальную форму для «КС» никто делать не будет

Многие болельщики уверены – экипировщики делают для разных клубов оригинальные формы. Все совсем не так. Крупные компании, такие как Puma, Nike, Adidas, делают оригинальные комплекты только топовым командам («Барселоне», «Реалу», «Ливерпулю» и т.д), клубам, у которых огромная армия болельщиков («Галатасараю», «Ривер Плейту» и т.д.) и командам, в чьих странах могут и покупают каждый сезон новые джерси (например, для клубов MLS в США).

«Крылья Советов» в эти списки не попадают, поэтому не удивительно, что самарцы получают что называется готовую форму и просто приклеивают туда свою эмблему и логотипы спонсоров. Перед каждым сезоном Puma (и другие экипировщики) предоставляют базовые шаблоны, из которых можно выбрать новые домашние, выездные и, при желании, третьи комплекты форм. Выбор приличный, но не настолько огромный, чтобы не случалось таких казусов, как с «Крыльями», «Сочи» и «Краснодаром».

Если покопаться в интернете, можно еще найти команды, которые в новом сезоне будут играть в точно такой же форме, как и «Крылья Советов». Шаблон «Пумы» teamULTIMATE – новинка этого сезона. Не удивительно, что его разбирают.

Вот, например, новая форма швейцарского «Серветта».

А это шотландский «Инвернесс Каледониан Тисл».

Английский «Хенсфорд Таун».

Да, заказать оригинальную форму теоретически можно, но стоить она тогда будет в несколько раз дороже шаблонной. Давайте честно, сколько человек в Самаре готовы купить футболку «Крыльев» за 8-10 тысяч рублей?

Форма не вратарская

Другая претензия от болельщиков – «КС» будут играть во вратарской форме. Мол, такой же дизайн у вратарей «Краснодара», «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссиеи».

Тут тоже мимо. Форма не вратарская. Просто некоторые клубы используют этот шаблон как раз для вратарей. Так они решили и никто им не запретит. Это происходит не в первый раз.

Например, в прошлом сезоне в форме с одинаковым дизайном играли вратари «Манчестер Сити» и «Сочи», футболисты «Ростова», уругвайского «Монтевидео Сити Торке» и еще добрых двух-трех десятков клубов по всему миру. Никто по этому поводу не расстроился.

В общем, с формой «Крыльев» все в порядке. Да, она не оригинальная. Да, такая же, как у некоторых клубов РПЛ. Но какая разница? Главное, чтобы нравилась болельщикам, но еще главнее – чтобы команда давала результат.